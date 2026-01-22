NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las cabezas del régimen venezolano dicen en reiteradas ocasiones que nada ha cambiado en el país pese a la caída de Maduro, pero sus actos reflejan otra situación.

Pese a que la encargada la dictadura Delcy Rodríguez como el prófugo de la justicia Diosdado Cabello, han reiterado varias veces que mantienen el control pleno de Venezuela y que nada ha cambiado después del 3 de enero, la realidad de los hechos y de sus actuaciones demuestran algo completamente distinto.

Tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, Washington ha establecido un marco de supervisión directa sobre la transición política en Venezuela. En este contexto cabe la pregunta: ¿Realmente creen lo cabecillas de la dictadura que pueden continuar engañando a los venezolanos?

o

Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital lagranaldea.com, habló con NTN24 sobre estas contradicciones del régimen frente a las directrices de Estados Unidos y aseguró que solamente hablan por hablar, porque las decisiones las está tomando la administración de Donald Trump y hasta el momento ellos han obedecido.

Creo que es un discurso para la galería, para el chavismo de base, pero es evidente que las decisiones se toman en Washington y Donald Trump está muy contento con Delcy Rodríguez porque ella está ejecutando de manera muy eficiente todas las directrices que están recibiendo desde Estados Unidos”, aseveró.

“Más allá de lo que ellos digan lo más importante es lo que hacen, Diosdado cabello sigue con su programa y burlándose de la gente, pero al final todo el mundo está manchado bajo la línea de la administración Trump, eso no significa que no haya miedo, por eso es tan importante que haya presión para que el aparato represivo del régimen se desmantele”, señaló el invitado.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Administración Trump

Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello

Estados Unidos

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

