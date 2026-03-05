La intervención quirúrgica de Edmundo González se “realizó con éxito”

La intervención quirúrgica anunciada el pasado miércoles por el presidente democrático de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se “realizó con éxito”, de acuerdo a la información compartida por la Vocería Oficial de Venezuela por medio de un comunicado.

Todo indica que el procedimiento médico por medio del cual se buscó reparar “un hueso roto” salió muy bien, según lo establecido por los galenos venezolanos y españoles que estuvieron a cargo de la intervención.

Ahora González Urrutía comenzará su proceso de recuperación junto con el seguimiento médico.

“El procedimiento transcurrió según lo previsto y el presidente se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen estado”, se lee en el oficio.

Asimismo, expresaron el agradecimiento por parte de Edmundo a todos aquellos que “desde Venezuela” y distintas partes del mundo se han solidarizado y seguido muy de cerca su estado de salud.

“Agradece profundamente las numerosas muestras de preocupación, solidaridad y afecto recibidas en las últimas horas desde Venezuela y desde distintos lugares del mundo”, indicaron.

De igual manera, la Vocería Oficial de Venezuela señaló que, a medida que “avance su recuperación”, la cual estará supervisada bajo “indicaciones” médicas, retomará de manera progresiva sus actividades.

Por último, manifestaron que mantendrán al tanto a la opinión pública sobre la evolución de salud del presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia.

El pasado miércoles, el mismo González Urrutia fue el encargado de anunciar que se sometería a una intervención quirúrgica para reparar “un hueso roto” que le estaba causando algunos quebrantos de salud, los cuales se espera se hayan superado por medio del procedimiento médico que se adelantó este jueves.

Asimismo, se espera que la recuperación sea un éxito, para que retome y continúe de la mano de la líder democrática María Corina Machado, estableciendo, coordinando y alineando el plan de ruta para la transición democrática y la libertad de Venezuela.