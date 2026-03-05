"Se arrepentirán": Azerbaiyán acusa al régimen de Irán de terrorismo y amenaza con represalias tras ataques recibidos en aeropuerto y escuela

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó al régimen de Irán de "terrorismo" y amenazó con represalias después de que el jueves su país recibiera ataques con aviones no tripulados en un aeropuerto y una escuela en una región fronteriza con Azerbaiyán, un incidente que podría arrastrar a otro país al conflicto en Oriente Medio.

El régimen iraní, por su parte, negó la acusación y culpó a Israel, aliado de Azerbaiyán, de intentar organizar una supuesta provocación.

Los ataques del mediodía involucraron al menos cuatro drones que cruzaron desde Irán hacia el enclave azerbaiyano de Nakhchivan, fronterizo con Irán, uno de ellos impactando el aeropuerto y otro explotando cerca de una escuela, dijo Bakú, capital de Azerbaiyán.

"Hoy se llevó a cabo un acto terrorista desde el lado iraní contra el territorio de Azerbaiyán", expuso Aliyev en una reunión del Consejo de Seguridad convocada apresuradamente.

"El ejército de Azerbaiyán ha recibido instrucciones de preparar y ejecutar medidas de represalia... se encuentra en el nivel de movilización número uno y debe estar listo para llevar a cabo cualquier operación", adelantó.

Las imágenes de vídeo publicadas por los medios de comunicación azerbaiyanos mostraron lo que parecía ser un dron estrellándose contra el suelo y explotando cerca de la escuela, seguido de fuertes gritos de los menores en el edificio.

"Esas personas deshonrosas que cometieron este acto terrorista contra nosotros se arrepentirán. Que no pongan a prueba nuestra fuerza... Esta mancha jamás se borrará de su rostro sucio y feo", añadió el mandatario azerbaiyano.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, a su vez, señaló que había detectado cuatro drones lanzados por el ejército del régimen de Irán.

"Uno de ellos fue desactivado por el ejército azerbaiyano, mientras que los demás apuntaban a infraestructura civil, incluyendo un edificio de una escuela secundaria durante el horario de clases. Afortunadamente, el dron que atacaba la escuela no alcanzó su objetivo y, en cambio, cayó y explotó cerca de ella", indicó el funcionario.

La terminal del aeropuerto de Nakhichevan, resultó dañada y un vídeo muestra humo gris elevándose sobre el edificio después del ataque.

Cuatro personas fueron hospitalizadas con "lesiones cerebrales traumáticas", dijo más tarde Sahib Abuzarov, jefe de los servicios de emergencia de un hospital de Nakhichevan.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del régimen de Irán afirmó que no había perpetrado el ataque y apuntó a Israel. "Estas acciones del régimen sionista, destinadas a perturbar las relaciones entre los países musulmanes de diversas maneras, no son algo sin precedentes", afirmó en un comunicado.