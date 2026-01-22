NTN24
María Corina Machado

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Si los recursos financieros están disponibles y si Washington autoriza, su organización podría llevar a cabo este tipo de operativos, aseguró en La Noche de NTN24 Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue y quien comandó Dinamita Dorada.

El pasado 10 de diciembre, María Corina Machado logró llegar a Oslo, Noruega, sana y salva tras permanecer en la clandestinidad en Caracas y ante los peligros del régimen represivo de Nicolás Maduro.

La líder democrática pudo ser rescatada de Venezuela gracias a la operación de Grey Bull Rescue, una organización liderada por veteranos que realizan rescates a nivel mundial.

Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue y quien comandó Dinamita Dorada, operación de rescate que trajo a la libertad nuevamente a María Corina Machado, contó detalles de la operación en La Noche de NTN24.

o

El veterano de guerra no dudó en calificar a María Corina como “la mujer de hierro”, al contar la actitud que tuvo durante toda la operación.

Mi equipo y yo somos tipos duros, somos de fuerzas especiales y comandos, y teníamos frío y estábamos mojados y no nos quejábamos o nos quejábamos a veces. María no se quejó ni una sola vez, así que cuando escucho gente hablando de ella como la ‘mujer de hierro’, es un título que comprobé con mis ojos y mis oídos”, narró.

A su vez, señaló que esta fue una de las operaciones más difíciles que han llevado a cabo dado el reconocimiento mundial de María Corina Machado.

Esta fue una misión muy peligrosa, una misión fantástica, pero al mismo tiempo todo el mundo la estaba buscando, todo el mundo la estaba cazando, en esa semana todo el mundo supo que tenía que ir a Europa al Premio Nobel de Paz, así que fue mucho más un asunto de supervivencia y de enfocarnos en la misión, en la operación y esperar en Dios”, relató.

“El asunto es que todo el hemisferio occidental sabe quién es María Corina Machado, saben cómo luce, saben cómo suena y cuando esto sucede, entonces todos sabían que estaba de camino, si estaba en Venezuela, qué estaría saliendo durante este periodo de tiempo, así que los servicios de seguridad y todos estaban buscando por ella, ella estaba siendo cazada activamente y es extremadamente famosa, así que esa parte lo hizo mucho más difícil”, agregó.

o

Stern también sostuvo que probablemente este no fue el único intento para rescatar a María Corina Machado de Venezuela y que fueron contactados el viernes 5 de enero para llevar a cabo el operativo.

Tenemos razones para creer que este no fue el primer intento, sino que fuimos el último intento, que fue el único exitoso, estábamos muy enfocados y queríamos asegurarnos de ganar”, declaró.

“Simplemente escuchamos rumores, solo sabemos lo que hicimos, intentamos una vez y tuvimos éxito una vez. Nos llamaron el viernes en la noche, ella estaba en Noruega para el miércoles”, añadió.

Al ser consultado sobre la posibilidad de realizar una operación de rescate con el objetivo de liberar a presos políticos que se encuentran detenidos arbitrariamente por el régimen, el veterano de guerra dijo estar dispuesto a llevarla a cabo.

Cualquiera que esté siendo retenido puede ser liberado, simplemente saber cómo lograrlo y si los recursos financieros están disponibles y si el deseo y las condiciones están ahí, sí. Creo que cualquiera que esté vivo y que viva en cautiverio, un prisionero político, un criminal o alguien, siempre hay una manera de liberarse”, explicó.

Por supuesto estaríamos interesados si los recursos financieros están ahí y si la voluntad política está ahí, por supuesto apoyaríamos operaciones para extraer prisioneros políticos de la cárcel y lo hemos hecho antes”, resaltó

Stern, tras aclarar que son una organización humanitaria que salva vidas y no arresta personas, también respondió sobre la posibilidad de sacar de Venezuela a funcionarios del régimen que quisieran desertar y entregarse a las autoridades estadounidenses.

“Si él quisiese desertar, si Diosdado Cabello quisiese desertar a los Estados Unidos, sí lo haríamos”, respondió, no obstante, advirtió que tendría que ser con la autorización de Washington.

o

El rescate de María Corina Machado contó con muchas personas valientes, calificadas así por el fundador de Grey Bull Rescue.

Hubo mucha gente muy valiente que logró que esto fuese posible y arriesgó sus vidas. Gente valiente, de hombres y mujeres muy valientes que se arriesgan por María para luchar contra la tiranía, para luchar contra Delcy, contra Maduro, contra Diosdado”, dijo.

A su vez, narró los momentos que compartió junto a María Corina Machado mientras navegaban para salir de Venezuela.

“Lo mejor que aprendí es que ella es una madre, no hablamos de política ni de políticas económicas ni de Maduro ni de los carteles ni nada de eso, hablamos más que todo acerca de los hijos”, expresó.

“Ella es una madre que buscaba llegar a sus hijos a los cuales no había visto durante más de dos años, así que estaba muy emocionada por ello”, subrayó.

Por último, explicó que el video publicado recientemente sobre el rescate de María Corina Machado fue grabado por él mismo como prueba por si algo llegaba a pasar mientras se completaba la operación.

“El vídeo de María diciendo ‘estoy viva y estoy bien’, lo hice yo. Hacemos esos vídeos por si algo llegase a suceder, necesitamos recordar que la misión no ha terminado hasta que esté en un lugar seguro, simplemente llegar a ella es la mitad, después tenemos que enviarla a casa”, indicó.

