"Las elecciones se están desarrollando en un contexto de grave violencia": NTN24 tuvo acceso en primicia a carta que el senador Scott le enviará al secretario Marco Rubio sobre Colombia

NTN24 conoció este martes en primicia una carta que el senador de Estados Unidos, Rick Scott, le enviará al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le manifiesta principalmente su preocupación por el entorno en el que se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales de Colombia.

La misiva plantea serias preocupaciones sobre el deterioro de la situación de seguridad de cara a las elecciones, incluyendo violencia política, intimidación, expansión del control de grupos armados y dudas sobre si los colombianos realmente podrán participar de manera libre y segura en el proceso democrático.

"Estimado secretario Rubio. Le escribo en relación con las próximas elecciones presidenciales de Colombia. Históricamente, como uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en materia de democracia y seguridad en el hemisferio, la capacidad de Colombia para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes reviste una importancia vital para nuestros intereses comunes", dice la carta en primer lugar.

Dichos intereses comunes están relacionados en materia de estabilidad regional, Estado de derecho y gobernanza democrática, según Scott, quien citó la evaluación preelectoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) que "pone de relieve un entorno electoral profundamente preocupante" para transmitirle a Rubio la dimensión de su planteamiento.

Colombia, aseguró Scott citando el informe, "ha entrado en este ciclo electoral en medio de una mayor inseguridad, una capacidad de seguridad estatal debilitada y una creciente polarización política".

La creciente influencia territorial de los grupos armados ilegales, "que sigue restringiendo la libertad de movimiento de los candidatos y la capacidad de los votantes para participar de forma segura en determinadas regiones", fue otro tema puesto sobre la mesa por el senador.

"Informes independientes indican además que las elecciones se están desarrollando en un contexto de grave violencia e inestabilidad, que incluye un aumento de los ataques y la expansión del control territorial por parte de los grupos armados, asesinatos de figuras políticas y la interrupción de la campaña electoral en algunas regiones", escribió Scott a Rubio.

El senador se refirió la violencia política que se ha visto incrementada durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el magnicidio contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay como un hecho que Estados Unidos ya había rechazado férreamente.

"Igualmente preocupante es el aumento documentado de la violencia política y la intimidación", precisó Scott, para quien las denuncias de asesinatos selectivos, amenazas contra candidatos y líderes comunitarios, y los riesgos generales para los defensores de los derechos humanos "apuntan a un clima que podría frenar la participación y socavar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral".

Petición del senador Scott al Departamento de Estado de cara a las elecciones en Colombia

Scott solicita en la carta "más detalles" sobre las medidas que está implementando el Departamento de Estado de Estados Unidos para apoyar la integridad electoral, la transparencia, los esfuerzos de observación electoral y posibles planes de contingencia si la violencia escala en las semanas previas a la elección.

De igual manera, para Scott es importante que el Departamento de Estado se coordine con los socios internacionales, incluidas las organizaciones multilaterales y los gobiernos aliados, para garantizar un enfoque unificado y proactivo que salvaguarde el proceso democrático de Colombia.

"Dado lo que está en juego tanto para Colombia como para la región en general, será esencial un liderazgo estadounidense sostenido y visible. Agradezco su atención a este asunto y espero con interés su respuesta", concluyó el senador.

Esta es la carta completa de Scott a Rubio sobre su preocupación por el entorno de las elecciones presidenciales en Colombia a la que tuvo acceso en primicia NTN24:

Carta de Rick Scott a Marco Rubio (pág 1) - NTN24