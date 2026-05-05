Estados Unidos autoriza servicios a Venezuela relacionados con una posible reestructuración de la deuda

Según recoge la agencia Reuters del portal web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano autorizó servicios a Venezuela relacionados con una posible reestructuración de la deuda.

"Estados Unidos ha emitido una licencia general que autoriza ciertos servicios a Venezuela vinculados a una posible reestructuración de la deuda", detalla Reuters.

La deuda externa de Venezuela, sumando compromisos del régimen, PDVSA, préstamos bilaterales y laudos, supera los 160.000 millones de dólares al cierre de 2024-2025.

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Esta carga financiera representa más del 160% del PIB, convirtiéndola en una de las mayores deudas del mundo respecto al tamaño de su economía.

Desde 2017, vale recapitular, el país suramericano entró en un impago técnico (default) de gran parte de sus bonos, acumulando intereses moratorios.

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha reconfigurado bajo un enfoque de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reiterado que la prioridad, antes de la transición, es la estabilidad económica y el control operativo.

La crisis económica en Venezuela se ha prolongado por más de una década, con una recesión severa que comenzó alrededor de 2012-2013 y que se acentuó en el período 2016-2017.

La economía se ha contraído más del 75% en la última década, atravesando picos de de hiperinflación.

A esto se le suma la escasez y devaluación significativa del bolívar, persistiendo el colapso productivo hasta la fecha.