"Las estructuras y alianzas represivas están mutando": Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela

Este jueves 12 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó su informe sobre la situación del país, que en enero vivió la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas.

Actualmente, el país sudamericano está bajo el control de quien era la vicepresidente de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder desde enero y lleva las riendas del país bajo presiones de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Tras aplazamiento de la reunión entre Petro y Delcy Rodríguez, ministros de Defensa y Relaciones Exteriores de Colombia viajan a Caracas o

“Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”, señaló la Misión de la ONU en su informe.

En ese contexto, la Misión aseguró que “continuará su labor para identificar a los actores y mecanismos involucrados en las graves violaciones y delitos que obstaculizan el retorno al Estado de Derecho, siempre de conformidad con su mandato de investigación”.

María Eloísa Quintero, miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentó el informe oral de actualización sobre la situación del país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, desde la presentación de su último informe en septiembre de 2025.

En su informe, Quintero mencionó, entre otras cosas, la captura de Maduro y la designación por parte de la Corte Suprema de Justicia de Rodríguez como “presidenta encargada”.

La Misión dice que se “requiere un cambio mucho más profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin”.

Y añadió que el país vive un “escenario incierto y convulso”.