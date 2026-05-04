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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
En respuesta a NTN24, la administración de Donald Trump confirmó que los medicamentos e insumos médicos enviados por Estados Unidos para los pacientes críticos en Venezuela sí fueron entregados al régimen de Delcy Rodríguez.

Tras las denuncias por la incertidumbre del paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos e insumos enviados por Estados Unidos en febrero que no han llegado a los hospitales venezolanos, NTN24 consultó a la administración Trump.

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Al respecto, el Departamento de Estado de EE. UU. le confirmó al canal de las Américas que los medicamentos fueron enviados a Venezuela y entregados al Ministerio de Salud del régimen.

"Estados Unidos facilitó entregas médicas con apoyo de EE. UU. para bienes reembolsados por fondos venezolanos. Trabajando con la OPS y otras organizaciones, confirmamos que los suministros llegaron al Ministerio de Salud de Venezuela para su distribución posterior", detalló el Departamento de la política exterior de la unión americana.

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A pesar de la respuesta, la Federación Médica Venezolana ratifica que los medicamentos no han llegado a los hospitales que, a su vez, están abarrotados de pacientes en estado crítico.

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, habló sobre este asunto en el programa La Noche de NTN24.

"Esa cantidad de medicamentos que llegó a Maiquetía no ha llegado a los hospitales... No ha llegado absolutamente nada", dijo el entrevistado.

"No hemos visto por ningún lado a la OPS (Organización Panamericana de la Salud), yo pienso que es un recurso de última hora, que el gobierno nacional (el régimen) hable de la OPS", acotó.

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Seguidamente, León Natera manifestó: "Es un engaño lo que está pasando aquí en Venezuela, si esos medicamentos llegaron no fueron distribuidos a los hospitales... Miren como el gobierno venezolano atiende la salud, que ni siquiera se preocupa por los niños (pacientes), hay una opacidad inmensa sobre estos medicamentos".

En cuanto al panorama político de su país, León Natera sostuvo: "Están haciendo campaña, eso es lo que están haciendo (la cúpula del régimen al mando de Delcy Rodríguez)”.

El 80% de los centros hospitalarios en Venezuela enfrentan una crisis profunda y prolongada debido a la mala administración del sistema sanitario, falta de insumos, infraestructura deteriorada y la migración masiva de personal médico.

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