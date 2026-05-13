Selección del continente americano muy cerca de anunciar el regreso de su exentrenador como su nuevo DT para la Copa del Mundo

La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) dio a conocer que ya ha adelantado reuniones con su exentrenador Dick Advocaat, para que nuevamente asuma la dirección técnica de la absoluta, de cara a su participación en la Copa del Mundo de 2026.

Una noticia que se da tan solo dos días después de que Fred Rutten dimitiera como entrenador del combinado sudamericano, del que estuvo a cargo por más de dos meses. Esto, según el entrenador, con la finalidad de “preservar la estabilidad y mantener unas relaciones profesionales sanas dentro del equipo y del cuerpo técnico".

Frente a esta decisión que se dio a tan solo un mes del inicio del certamen mundialista, la dirigencia de la selección de Curazao puso como primera alternativa para su reemplazo a Advocaat, con quien ha dejado ver que adelanta un par de reuniones.

“La directiva de Federación de Fútbol de Curazao ha decidido, durante las reuniones celebradas anoche, nombrar a Dick Advocaat como entrenador principal de la selección nacional de Curazao”, indicó.

Asimismo, manifestaron que “Las discusiones entre FFK y Advocaat sobre los detalles adicionales de este nombramiento están actualmente en curso”.

La federación dejó claro que adelanta con cautela “con el debido cuidado”, basados en los “acuerdos existentes y los principios de buena gobernanza”, todo esto con la finalidad de "garantizar estabilidad, claridad y continuidad en torno a la selección nacional".

Aunque el experimentado entrenador 78 renunció a la dirección técnica del seleccionado caribeño el pasado 23 de febrero para atender problemas de salud de su hija, todo parece indicar que su estado habría mejorado y por tal motivo el neerlandés estaría dispuesto a asumir nuevamente este reto.

Advocaat, quien clasificó por primera vez su historia a Curazao a una Copa del Mundo, se convertirá en el técnico más longevo dirigiendo en el certamen más importante del fútbol mundial.

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Pero en su recorrido mundialista, sin duda alguna enfrentará un gran desafío para el cual deberá llenar de confianza a sus dirigidos, pues se medirá por el grupo E a sus similares de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.