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Jueves, 30 de abril de 2026
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Elecciones en Colombia

"Venimos trabajando muy fuerte en los temas de seguridad": registrador nacional de Colombia analiza la situación del país de cara a las elecciones presidenciales

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El funcionario colombiano Hernán Penagos aseguró que la Registraduría Nacional trabaja en articulación con el ministro de Defensa, la cúpula militar y el procurador general de la Nación.

El abogado Hernán Penagos, quien dirige la Registraduría Nacional de Colombia, la entidad encargada de los procesos electorales en el país, se refirió en NTN24 a las elecciones presidenciales que se desarrollarán dentro de un mes.

“Venimos trabajando muy fuerte en los temas de seguridad (...) para que las elecciones del 31 de mayo se gestionen muy bien”, comentó Penagos.

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Por otro lado, el funcionario dijo que “en ocasiones sería mucho mejor tener articulación y apoyo del Gobierno Nacional”, aunque subrayó que “están trabajando” para el seguro desarrollo de la jornada electoral.

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“Estamos haciendo reuniones de Plan Democracia con el ministro de Defensa, con toda la cúpula militar, con el procurador general de la Nación porque en esos lugares (del alto riesgo), no solo hay que garantizar el derecho al voto sino al voto libre”, añadió.

Además, dijo que hasta ahora no se han presentado incidentes y no se han modificado puestos de votación en el país.

“Por ahora no tenemos incidencias de esa naturaleza, estamos muy atentos y en la medida que se presente lo estaremos anunciando”, dijo.

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