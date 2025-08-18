NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lluvias en Venezuela

Las lluvias en Caracas dejaron un hombre fallecido en El Junquito

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Lluvias causan caos en Caracas
De acuerdo con las estimaciones las precipitaciones se registrarán en localidades del Esequibo, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, la Gran Caracas, norte de Aragua, Apure, Los Andes y el sur del Lago de Maracaibo.

Un hombre de 40 años murió en medio de las inundaciones que dejaron las lluvias durante la noche de este domingo en el sector El Amparo, carretera vieja del Junquito en la parroquia Sucre de Caracas.

o

El general Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas informó que la víctima conducía una moto fue arrastrada por la corriente de agua junto a otros vehículos.

"Varios vehículos entre ellos un vehículo tipo moto; el cual era conducida por el ciudadano Jesús Emilio Duran de 40 años, quedó atrapado en la parte delantera de un vehículo de transporte público, quedando sin signos vitales", informó Palacios en su cuenta en Instagram.

Funcionarios de la Policía Nacional, la Alcaldía de Caracas y CICPC estuvieron en el lugar del siniestro.

Pronóstico para este lunes:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé lluvias acompañadas con descargas eléctricas en varias zonas del territorio nacional durante este lunes 18 de agosto.

o

De acuerdo con las estimaciones las precipitaciones se registrarán en localidades del Esequibo, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, la Gran Caracas, norte de Aragua, Apure, Los Andes y el sur del Lago de Maracaibo.

Durante la mañana de este lunes se esperan cielos de parcial a fragmentados en gran parte del territorio venezolano.

Temas relacionados:

Lluvias en Venezuela

Lluvias en Caracas

Caracas

Fallecidos

Inundaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La olla está raspada, lo que queda es un ajuste": experto analiza la herencia económica que dejará el gobierno de Luis Arce en Bolivia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Trump le propuso a Zelenski "garantías de seguridad" para Ucrania, pero sin adherirse formalmente a la OTAN

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Manifestante en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Se ha convertido en un patrón masivo y sistemático": Rafael Uzcátegui sobre el aislamiento prolongado de los presos políticos a manos del régimen venezolano

Tanques en Tailandia (AFP)
Tailandia

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan decenas de muertos; el presidente Trump intercedió

Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Extorsión

Tras denuncias de extorsiones policiales, DGCIM lanza campaña invitando a no callar y estallan los comentarios

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Sello de visado - Foto de referencia Canva
visas

El país que incluirá tasas de visado como parte de un plan para recuperar la economía de la nación

Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Jorge Tuto Quiroga

"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

Selección Colombia ante Argentina en la semifinal de la Copa América 2025 - Foto: EFE
Selección Colombia

La Selección Colombia ya conoce su rival para la gran final de la Copa América femenina

Imagen conceptual del Proyecto de Energía de Superficie de Fisión | Foto: NASA
Nasa

Así es como la NASA planea poner un reactor nuclear en la Luna para ganar la carrera espacial contra Rusia y China

Manifestante en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Se ha convertido en un patrón masivo y sistemático": Rafael Uzcátegui sobre el aislamiento prolongado de los presos políticos a manos del régimen venezolano

Tanques en Tailandia (AFP)
Tailandia

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan decenas de muertos; el presidente Trump intercedió

Una de las prácticas comunes de llevar a las víctimas al Helicoide - Foto AFP
Extorsión

Tras denuncias de extorsiones policiales, DGCIM lanza campaña invitando a no callar y estallan los comentarios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano