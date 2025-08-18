Las lluvias en Caracas dejaron un hombre fallecido en El Junquito

Un hombre de 40 años murió en medio de las inundaciones que dejaron las lluvias durante la noche de este domingo en el sector El Amparo, carretera vieja del Junquito en la parroquia Sucre de Caracas.

El general Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas informó que la víctima conducía una moto fue arrastrada por la corriente de agua junto a otros vehículos.

"Varios vehículos entre ellos un vehículo tipo moto; el cual era conducida por el ciudadano Jesús Emilio Duran de 40 años, quedó atrapado en la parte delantera de un vehículo de transporte público, quedando sin signos vitales", informó Palacios en su cuenta en Instagram.

Funcionarios de la Policía Nacional, la Alcaldía de Caracas y CICPC estuvieron en el lugar del siniestro.

Pronóstico para este lunes:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevé lluvias acompañadas con descargas eléctricas en varias zonas del territorio nacional durante este lunes 18 de agosto.

De acuerdo con las estimaciones las precipitaciones se registrarán en localidades del Esequibo, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, la Gran Caracas, norte de Aragua, Apure, Los Andes y el sur del Lago de Maracaibo.

Durante la mañana de este lunes se esperan cielos de parcial a fragmentados en gran parte del territorio venezolano.