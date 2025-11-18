NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
visas

Informe expone reveladoras cifras sobre aplicación de estudiantes extranjeros en Estados Unidos tras restricciones de visado

noviembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Embajada estadounidense - Foto EFE
El Departamento de Estado autorizó en junio a los funcionarios consulares a pedir a los solicitantes de visa que hagan públicas sus cuentas de redes sociales.

El número de estudiantes internacionales recién matriculados que estudian en universidades estadounidenses disminuyó un 17% este otoño tras las nuevas restricciones a las visas de estudiante y otras políticas de la administración del presidente Donald Trump, según un informe publicado este lunes.

Entre las escuelas que citaron descensos en las nuevas matrículas, el 96% dijo que las preocupaciones sobre las solicitudes de visa fueron un factor, y el 68% citó las restricciones de viaje, según el Instituto de Educación Internacional, una organización sin fines de lucro que recopiló datos de 825 instituciones de educación superior estadounidenses.

Como parte de su mayor escrutinio de la inmigración legal, la administración Trump ha instituido una serie de políticas dirigidas a los estudiantes internacionales, incluidos los esfuerzos para limitar su matrícula en las universidades estadounidenses.

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó en junio a los funcionarios consulares a pedir a los solicitantes de visa que hagan públicas sus cuentas de redes sociales en un esfuerzo por identificar a cualquiera que pueda ser hostil hacia Estados Unidos.

Mientras tanto, algunas visas de estudiante han sido revocadas y los estudiantes que buscan nuevas visas se han enfrentado a retrasos.

Muchas escuelas reflejadas en el informe del lunes aseveraron que las demoras en la emisión de visas relacionadas con los largos tiempos de espera, o la pausa temporal en la emisión de visas a principios de este año, tuvieron un impacto en la capacidad de los estudiantes para recibir visas.

El nuevo estudio señaló que las preocupaciones sobre el proceso de solicitud de visa, como las demoras y las denegaciones de visas, han sido durante mucho tiempo el factor principal señalado por las instituciones para la disminución de la matrícula.

Según el informe del lunes, alrededor del 29% de las instituciones registraron un aumento en la matrícula internacional nueva, el 14% se mantuvo estable y el 57% notó una disminución.

La mayoría de las instituciones reportaron una disminución en las nuevas matrículas de estudiantes indios y anticiparon que es probable que sean la causa de la disminución general a nivel nacional, de acuerdo con el informe.

India, cabe resaltar, es la principal fuente de estudiantes internacionales en las instituciones de educación superior de Estados Unidos.

Muchos estudiantes internacionales, entretanto, no son elegibles para la ayuda financiera y pagan la matrícula completa, lo que proporciona una importante fuente de ingresos para las escuelas que buscan compensar la disminución de la matrícula nacional, el aumento de los costos operativos y los recortes en la financiación gubernamental.

Alrededor de 1.2 millones de estudiantes internacionales estudiaron en los Estados Unidos durante el año académico 2024/25, según estimaciones de NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, una organización sin fines de lucro.

Esos alumnos habrían contribuido con aproximadamente 55 mil millones de dólares a la economía estadounidense a partir de 2024, según datos publicados por la Oficina de Análisis Económico (BEA por sus siglas en inglés).

