Ella es Fátima Bosch, la candidata de México que se llevó la corona de Miss Universo tras la polémica por los insultos del presentador

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la gala de elección y coronación de la nueva Miss Universo, en Tailandia, donde la candidata de México, Fátima Bosch, resultó ganadora del certamen luego de haber tenido un altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

VEA TAMBIÉN “Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor”: el mensaje a las mujeres de la mexicana Fátima Bosch como la nueva Miss Universe o

Y es que en un video que se difundió por las plataformas digitales y medios de comunicación se vio cómo el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó "tonta" en una reunión a Bosch, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales.

Ante tal humillación, la representante de México, quien además es modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras que la respaldaron en su decisión de salir del lugar.

En ese entonces, la mexicana calificó la actitud del director como una "falta de respeto" y sentenció: "El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz".

VEA TAMBIÉN Nueva renuncia en el Miss Universo 2025: un tercer jurado dimitió a pocas horas de la ceremonia de coronación o

El altercado generó una ola de rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Además, Bosch se hizo visible en medios y redes sociales, lo que acentuó la expectativa ante el concurso.

Por otro lado, conllevó a que Nawat ofreciera unas disculpas públicas.

Tras ser coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch dijo que le gustaría ser recordada como "una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma".

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch nació el 19 de mayo de 2000 en Villahermosa, en el estado de Tabasco.

En 2025, Bosch fue coronada Miss Universo México, logrando con orgullo la primera corona nacional para Tabasco.

De acuerdo con una biografía oficial, a los dieciséis años se mudó a Vermont, EE. UU., para estudiar un año, una experiencia que le ayudó a perfeccionar su inglés.

VEA TAMBIÉN “Miss Emulsión Scott”: Los memes que dejó Miss Noruega luego de vestirse como salmón en la pasarela o

Para su regreso, Fátima fue coronada Flor Tabasco, a los diecisiete años, logrando un suelo de infancia.

Posteriormente, cursó una licenciatura en Diseño de Moda y Vestuario en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, complementando sus estudios en NABA – Nuova Accademia di Belle Arti en Milán, Italia.