NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Maiquetía

La FAA de EE. UU. emite alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
Alerta para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela - Foto EFE
La advertencia señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), que abarca gran parte del espacio aéreo venezolano, señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

“Se ha registrado un aumento en la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en la región de información de vuelo de Maiquetía (FIR SVZM), así como actividad relacionada con el incremento de la preparación militar de Venezuela”, informa.

De acuerdo con la FAA, algunas aeronaves civiles reportaron recientemente interferencia del GNSS al transitar por la FIR SVZM.

“Los inhibidores y suplantadores de GNSS pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo”, indican.

Ante la emergencia, la entidad solicitó a los operadores estadounidenses notificar con al menos 72 horas de antelación los vuelos previstos en el área y reportar al centro de operaciones en Washington cualquier incidente de seguridad observado o experimentado en el espacio aéreo.

o

“Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetia (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, se lee en el comunicado.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos indicó que las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, “incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”.

“La FAA continuará monitoreando el entorno de riesgo para la aviación civil estadounidense que opera en la región y realizará los ajustes necesarios para salvaguardarla”, agrega.

Es de señalar que, desde principios de septiembre, Venezuela ha realizado múltiples ejercicios militares y ha ordenado la movilización masiva de miles de efectivos militares y de reserva.

“Si bien Venezuela no ha expresado en ningún momento su intención de atacar la aviación civil, las fuerzas armadas venezolanas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes operativas de las aeronaves civiles, así como un riesgo potencial a baja altitud proveniente de sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y artillería antiaérea", puntualiza la FAA.

Temas relacionados:

Maiquetía

Venezuela

Alerta

Vuelos

Militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Maduro realizó jornada de oración en la que declaró a Jesucristo como "dueño de Venezuela" mientras avanza despliegue en el Caribe

Ataque cinético a una narcolancha en el Pacífico | Foto video: Comando Sur
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque cinético contra una narcolancha que transportaba estupefacientes en el Pacífico

Iglesia venezolana

"La Fiesta de la Santidad no se suspende": Iglesia explica nueva modalidad para celebrar a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección Colombia se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: EFE
Selección Colombia Femenina

La selección Colombia femenina ultima detalles para el inicio de la Liga de Naciones en la que peleará desde este viernes por un cupo al Mundial

Luis Díaz, Richard Ríos y James Rodríguez - Foto AFP
Selección Colombia

El inesperado detalle mundialista con el que la Federación Colombiana de Fútbol está recibiendo a los jugadores de la selección

Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Maduro realizó jornada de oración en la que declaró a Jesucristo como "dueño de Venezuela" mientras avanza despliegue en el Caribe

Migrantes venezolanos en Chile

Condenan por "homicidio simple" al hombre que mató a repartidor venezolano porque demoró su pedido

Ataque cinético a una narcolancha en el Pacífico | Foto video: Comando Sur
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos confirmó un nuevo ataque cinético contra una narcolancha que transportaba estupefacientes en el Pacífico

Iglesia venezolana

"La Fiesta de la Santidad no se suspende": Iglesia explica nueva modalidad para celebrar a San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles

Shakira | Foto: AFP
Shakira

Shakira se convirtió en Gazelle en el video musical de ‘Zoo’ para la banda sonora de la película ‘Zootopia 2’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre