La FAA de EE. UU. emite alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una alerta de amenazas para las aeronaves a cualquier altitud en la región de información de vuelo de Maiquetía en Venezuela.

La advertencia, que se refiere específicamente a la Región de Información de Vuelo Maiquetía (SVZM), que abarca gran parte del espacio aéreo venezolano, señala riesgos para aeronaves en todas las fases de vuelo debido a maniobras militares y condiciones inestables.

“Se ha registrado un aumento en la interferencia del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) en la región de información de vuelo de Maiquetía (FIR SVZM), así como actividad relacionada con el incremento de la preparación militar de Venezuela”, informa.

De acuerdo con la FAA, algunas aeronaves civiles reportaron recientemente interferencia del GNSS al transitar por la FIR SVZM.

“Los inhibidores y suplantadores de GNSS pueden afectar a las aeronaves hasta 250 millas náuticas y pueden impactar una amplia variedad de equipos críticos de comunicación, navegación, vigilancia y seguridad a bordo”, indican.

Ante la emergencia, la entidad solicitó a los operadores estadounidenses notificar con al menos 72 horas de antelación los vuelos previstos en el área y reportar al centro de operaciones en Washington cualquier incidente de seguridad observado o experimentado en el espacio aéreo.

“Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetia (SVZM FIR) a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, se lee en el comunicado.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos indicó que las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, “incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”.

“La FAA continuará monitoreando el entorno de riesgo para la aviación civil estadounidense que opera en la región y realizará los ajustes necesarios para salvaguardarla”, agrega.

Es de señalar que, desde principios de septiembre, Venezuela ha realizado múltiples ejercicios militares y ha ordenado la movilización masiva de miles de efectivos militares y de reserva.

“Si bien Venezuela no ha expresado en ningún momento su intención de atacar la aviación civil, las fuerzas armadas venezolanas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes operativas de las aeronaves civiles, así como un riesgo potencial a baja altitud proveniente de sistemas portátiles de defensa aérea (MANPADS) y artillería antiaérea", puntualiza la FAA.