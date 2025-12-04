NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Perú

Perú planteó drástica medida para los candidatos presidenciales en medio de la creciente inseguridad

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, condenó los recientes hechos de violencia en el país.

En medio de la creciente ola de inseguridad, la autoridad electoral del Perú planteó una importante medida para los candidatos presidenciales de cara a la campaña electoral que está por comenzar.

Y es que han sido varios los aspirantes a la Presidencia quienes han visto afectada su integridad por ataques, como el postulante de derecha Phillip Butters, quien logró escapar de un ataque a piedras gracias a policías y escudos de plástico.

Asimismo, el liberal Rafael Belaúnde, otro precandidato, que salió ileso la semana pasada de varios disparos de desconocidos contra su vehículo cuando se movilizaba cerca de una localidad cerca de Lima.

Ante ese hecho, se encendieron las alarmas entre los aspirantes presidenciales que buscan participar en las elecciones presidenciales y al Congreso del próximo 12 de abril.

Pero la violencia política no sólo va contra los aspirantes presidenciales, pues el abogado Percy Ipanaqué del partido de izquierda Juntos por el Perú, y que planeaba postular al Congreso, fue asesinado a finales de noviembre por aparentes sicarios, según informó la Policía.

Tras la ola de ataques, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, “condenó de manera categórica los recientes hechos de violencia registrados en diversas regiones del país” e instó al Gobierno a adelantar los protocolos de seguridad electoral.

El funcionario, quien teme que en 2026 los ataques superen los “cerca de 50 eventos violentos” de las elecciones del 2021, planteó dotar con chalecos antibalas a los postulantes.

“Lo que queremos es prevenir e identificar riesgos”, dijo a periodistas.

Y añadió: “Que no se escatime esfuerzos, si es necesario llegar al extremo de usar chalecos antibalas. Desde ya estamos evaluando y adquiriendo chalecos para nuestro personal”.

