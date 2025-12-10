"El Nobel otorgado pone muy claro que el gran mérito de la población venezolana es tratar de derrotar a una dictadura": Mariano de Alba, experto en geopolítica

Mariano de Alba, especialista en relaciones internacionales, conversó con La Tarde de NTN24 sobre la ceremonia del Premio Nobel de Paz 2025.

El invitado empezó diciendo que el premio a María Corina “es un impacto de carácter simbólico, es decir, el presidente del Premio Nobel fue muy claro pidiéndole al señor Maduro que abandonara el poder”.

“Toda esta situación se resuelve si Maduro acepta la voluntad de una inmensa mayoría del pueblo venezolano y decide entregar el poder para que pueda haber un cambio de gobierno, pero el escenario más probable es que no va a funcionar así”, agregó.

Mariano de Alba hizo énfasis en que “el premio simboliza de manera muy importante lo que ha sido el esfuerzo de millones de venezolanos por muchos años tratando de que haya un cambio de gobierno fundamentalmente por medios pacíficos”.

Pero que “hay que ver cuáles son los siguientes pasos porque lo que hemos visto en el Caribe es preocupante”.

“Hay que ir en contra del narcotráfico y tiene razón María Corina Machado cuando dice que esa es una de las fuentes de financiación del régimen de Maduro, pero (…) también despertó criticas el hecho de que se le haya entregado el Nobel a María Corina”, sentenció.

Alba también expresó sobre el despliegue militar en el Caribe y los bombardeos contra las narcolanchas que: “La operación del Caribe, aunque se dice que es contra el narcotráfico, esos bombardeos han terminado violando el derecho al debido proceso de esas personas”.

“El punto central de esto, yo creo que en Noruega nadie pone en duda que hace falta una mayor presión internacional”, destacó.

Y reiteró que “el Nobel otorgado pone muy claro que el gran mérito de la población venezolana es tratar de derrotar a una dictadura con los mecanismos democráticos”.