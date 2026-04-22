Revolución en el fútbol: así fue el primer gol con la nueva regla del fuera de juego, obra de un latinoamericano

Un gol marcado bajo la regla experimental de fuera de juego del fútbol fue permitido por primera vez en un partido profesional el sábado, con el delantero del Pacific FC, Alejandro Díaz, anotando en un empate 2-2 con el Halifax Wanderers en la Liga Premier Canadiense (CPL por sus siglas en inglés).

La medida había sido desestimada según las Reglas de Juego estándar de la International Football Association Board (IFB), pero se mantuvo vigente en el marco del juicio que la CPL está llevando a cabo en cooperación con la FIFA.

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La liga canadiense está poniendo a prueba esta regla esta temporada como parte de los esfuerzos para reducir las decisiones dudosas sobre fuera de juego y fomentar el juego ofensivo.

Según este sistema, un atacante solo se considera en fuera de juego si hay una clara "distancia" entre él y el penúltimo defensor, en lugar de ser penalizado por estar ligeramente por delante.

Este concepto, defendido durante mucho tiempo por el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, en su papel de jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, está siendo evaluado en Canadá como un posible cambio en la regla del fuera de juego.

El gol de Díaz, de nacionalidad mexicana, marcó la primera aplicación en juego de la interpretación que resultó directamente en un gol, lo que ofreció una muestra de cómo la regla podría alterar los patrones de ataque y el posicionamiento defensivo.

La jugada partió de un tiro de esquina a favor del Pacific FC, el centro terminó en un despeje del arquero del Halifax Wanderers que un jugador del Pacific recibió fuera del área con un remate de primera intención que se convirtió más en un pase.

Desde dentro del área, otro atacante del Pacific cazó ese remate desviado mientras estaba de espaldas al arco y disparó a puerta, pero el guardameta desvió la pelota hacia la banda.

Fue justo en ese momento cuando tuvo lugar la histórica medida experimental pues, justo después del remate que desvió el arquero, Díaz se encontraba por delante del defensor del Halifax Wanderers y aún así su remate de rebote que terminó en gol fue validado gracias a la nueva regla, debido a que no había una amplia distancia entre ambos jugadores.

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La CPL, que puso en marcha la prueba a principios de este mes, ha proporcionado a la FIFA un campo de pruebas profesionales para la propuesta, mientras el organismo rector del fútbol mundial evalúa si debe ampliar su uso de forma más generalizada.