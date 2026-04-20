En video: Blue Origin logra reutilizar por primera vez un propulsor en el cohete New Glenn

El multimillonario de Estados Unidos, Jeff Bezos, publicó un video de su compañía, Blue Origin, en la red social X, donde muestra que reutilizó y recuperó con éxito un propulsor para su enorme cohete New Glenn.

El acontecimiento marca un hito para la empresa de Bezos, ya que el cohete New Glenn es el más valioso de su organización, debido a que tiene un diseño innovador y avanzado que le permite ser reutilizado sin mayores complejidades.

Entre sus características más especiales se encuentran:

-Es un cohete de dos o tres etapas, con un diámetro de 7 metros y una altura de 98 metros.

-Utiliza motores BE-4 y BE-3U, que son reutilizables y funcionan con metano e hidrógeno líquidos.

-Tiene la capacidad de lanzar entre 45 y 50 toneladas en su órbita baja.

Hasta el momento, New Glenn ha sido lanzado en dos ocasiones con nuevos propulsores, para esta misión despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, con un propulsor reutilizable que tenía como objetivo transportar un satélite de comunicaciones para la empresa AST SpaceMobile.

En el despegue, las dos etapas del cohete se separan y la etapa superior continuó su viaje llevando el satélite al espacio con éxito. Posteriormente, el propulsor aterrizó con éxito en una plataforma flotante en el océano Atlántico.

Más tarde, la organización de Bezos emitió un comunicado en la red social X donde informó que el satélite se encendió correctamente, pero se ubicó en una órbita diferente a la deseada.

“La carga útil fue colocada en una órbita no nominal. Estamos evaluando actualmente y actualizaremos cuando tengamos información más detallada”, escribió la organización sin dar más detalles.

Actualmente, la sede de operaciones de Blue Origin se encuentra en Kent, Washington, Estados Unidos, donde se dedican a la investigación y desarrollo de tecnologías para el acceso al espacio.