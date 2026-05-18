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Tragedia

"No soportó ese corazón el dolor al encontrar a su hijo hecho un cadáver": triste relato de los últimos días de la fallecida Carmen Navas

mayo 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
La periodista Maryorin Méndez contó en NTN24 que Navas "lo dio todo" y nunca encontró una excusa para dejar de buscar a su hijo muerto bajo custodia del régimen venezolano.

La periodista de investigación Maryorin Méndez, quien dio voz a la historia de Carmen Navas —fallecida el domingo a los 82 años—, habló en La Tarde de NTN24 sobre cómo fueron los últimos días de vida de la madre de Víctor Hugo Quero, preso político que murió bajo custodia del régimen de Venezuela.

"Decía que sentía un profundo dolor literal y además emocional. Hay muchas cosas que revistieron el caso de Carmen Navas y que lo hicieron un caso especialmente dramático", contó Méndez.

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Algo que Navas remarcó en los últimos días, según la periodista, estuvo relacionado con una línea del comunicado oficial de la muerte de su hijo en la que se justificaba el no haber dado antes una respuesta con que, supuestamente, "no lo buscaba ningún familiar".

"Carmen tuvo ese triste desenlace porque no soportó ese corazón el dolor al encontrar a su hijo en esas condiciones hecho un cadáver y que le hayan dicho que no había nadie que lo estuviera buscando. Eso le dolió a ella profundamente", expuso Méndez.

Pese a su edad, Méndez recalcó que Navas fue siempre una mujer "enérgica" que "lo dio todo" y no encontró una excusa en su asma, las "condiciones propias de su edad" y los 17 pisos que subía y bajaba en su casa "porque el ascensor la mayoría de las veces está dañado" para dejar de buscar a su hijo.

"Yo siento que era la fuerza de querer encontrarlo, pero una vez que lo logra, Carmen se fue apagando. Siento que a partir del viernes especialmente ella se fue desconectando. Sus últimas horas no fueron dolorosas, que ella lo manifestara físicamente, pero estaba muy triste", relató la periodista.

El sábado, según recuerda Méndez, Navas tenía un dolor en el pecho por el que la llevaron a un centro médico donde, luego de que le tomaran la tensión y le hicieran un electrocardiograma, "todo parecía estar bien".

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"Pero el domingo dijo que no podía respirar y ahí fue cuando todos salimos corriendo y en el hospital pues no logra sobrevivir a ese impacto, que determinan incluso las autoridades forenses, fue el corazón", mencionó Navas.

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