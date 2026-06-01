"O compramos la basura socialista que solo trae pobreza, desplazamiento y muerte o encaminamos este país hacia el progreso y el desarrollo": María Fernanda Cabal

En las últimas horas se dio una nueva jornada electoral en Colombia en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro. La sorpresa de la jornada fue el candidato Abelardo de la Espriella, quien ganó la contienda y ahora se enfrentará al candidato de izquierda Iván Cepeda en segunda vuelta.

Para hablar sobre este tema, María Fernando Cabal, senadora opositora de Colombia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La política colombiana se refirió a la negativa del presidente Petro para reconocer los resultados de la primera vuelta y aseguró que "la duda es el talante Gustavo Petro que es un anarquista. Su naturaleza es desafiar la institucional; no aprendió ni siquiera siendo presidente".

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"Lo que dice Petro, para infortunio de él, no va a cambiar el resultado. Hoy tenemos la radiografía de lo que es un país muy polarizado, pero por fortuna gira a la derecha", añadió.

Y explicó que "ellos van a hacer todo lo posible, como malos perdedores que son, para cuestionar con su narrativa mentirosa los resultados".

Por lo que considera que en la segunda vuelta "o compramos la basura socialista que solo trae pobreza, desplazamiento y muerte o encaminamos este país hacia el progreso y el desarrollo".

Cabal también explicó que el uribismo "tiene que hacer un ejercicio de reflexión de por qué estos resultados fueron tan funestos para la imagen del partido Centro Democrático".