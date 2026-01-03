NTN24
Sábado, 03 de enero de 2026
Explosiones en Venezuela

Las reacciones de diferentes líderes del mundo tras las explosiones ocurridas en Caracas y otras partes de Venezuela

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosiones en Venezuela / FOTO: Captura de video
El primero en pronunciarse fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien convocó de inmediato una reunión de la OEA y la ONU.

Líderes políticos y de opinión en el mundo comenzaron a pronunciarse tras las fuertes explosiones que se presentaron en Caracas y otras partes de Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero.

El primero en manifestarse fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, a través de su cuenta de X solicitó una "reunión inmediata" de la OEA y la ONU y aseveró que el PMU (Puesto de Mando Unificado) está activado en Cúcuta, en la zona de la frontera.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también se manifestó al respecto y dijo estar a favor del pueblo venezolano y señaló a Petro de ser aliado de la dictadura venezolana.

Desde España, Santiago Abascal del partido Vox aseveró que el régimen de Nicolás Maduro debe rendirse para evitar el sufrimiento del pueblo venezolano: “El régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad”.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar fue contundente con un corto mensaje al respecto de los estallidos en Caracas: “¡Viva el glorioso pueblo de Venezuela!”.

Fuertes explosiones y ruidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se produjeron este sábado en Caracas cerca de las 2:00 de la mañana, hora Venezuela.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

