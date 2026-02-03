El presidente de la FIFA causa polémica al cuestionar la sanción deportiva contra Rusia: Ucrania rechazó las declaraciones y las calificó de "irresponsables"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró a favor del reingreso de Rusia y de sus clubes a las competiciones internacionales, de las que fueron excluidos tras el inicio de la ofensiva del ejército ruso en Ucrania en febrero de 2022.

Lo hizo durante una entrevista a la cadena de televisión británica Sky News en la que aseguró que “la exclusión no ha aportado nada”.

Aunque el conflicto sigue en curso, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó recientemente a las federaciones deportivas que autoricen a los equipos rusos a participar en competiciones júnior no profesionales.

"Esta exclusión no ha aportado nada; solo ha generado más frustración y odio. El hecho de que las niñas y los niños rusos puedan jugar al fútbol en otras regiones de Europa sería algo positivo", argumentó Infantino.

Infantino añadió que la FIFA debería considerar modificar sus reglas para que ningún país pueda ser excluido de las competiciones: "En realidad, nunca deberíamos prohibir a un país jugar al fútbol debido a los actos de sus líderes políticos".

"Hace ya mucho tiempo que deberíamos haberlo considerado" (el reingreso de Rusia), declaró.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, celebró en una rueda de prensa las palabras de Infantino.

La federación de fútbol rusa declaró por su parte que "apoya plenamente" la postura de Infantino.

En cambio, el ministro de Deportes ucraniano, Matvii Bydnyi, calificó en Facebook las declaraciones de Infantino de "irresponsables, incluso infantiles".

"Mientras los rusos sigan matando a ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre quienes respetan valores como la justicia, la honestidad y el juego limpio", denunció.

El jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga, recordó en X que "679 niñas y niños ucranianos nunca podrán jugar al fútbol: Rusia los ha matado".

Infantino también consideró que un boicot a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos, apoyado por dirigentes europeos para denunciar las amenazas de Donald Trump, sólo aportará "más odio", y se mostró favorable a un regreso de Rusia y sus clubes a las competiciones.

"Estoy en contra de las prohibiciones y de los boicots. Creo que no aportan nada (...) simplemente contribuyen a más odio", dijo.

"En nuestro mundo, dividido y agresivo, se necesitan ocasiones para que las personas puedan acudir y reunirse en torno a la pasión" por el fútbol, añadió el dirigente de 55 años.