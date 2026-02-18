NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Cuba

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La vocera del Departamento Natalia Molano aseguró que el presidente Trump mantiene abierta todas las “opciones sobre la mesa” respecto a Cuba.

Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, respondió en NTN24 sobre los contactos que mantiene Washington en Cuba.

“No podría confirmar con quién se están reuniendo y llevando a cabo cualquier tipo de conversaciones, pero el presidente Trump si confirmó que el secretario Marco Rubio está liderando todo ese tipo de procesos que tenemos con Cuba”, mencionó.

Afirmó que Trump quiere resultados y por eso puso al secretario Rubio “para obtener los resultados que queremos”.

“Es una nación fallida”, resaltó la vocera sobre la percepción que tiene Estados Unidos sobre la isla.

Además, manifestó que el presidente Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, respecto a Cuba.

Este miércoles, cabe recordar, el medio de comunicación Axios reveló que el secretario Marco Rubio ha estado manteniendo conversaciones secretas con el nieto del dictador de Cuba Raúl Castro, mientras Estados Unidos ejerce presión sobre el régimen de La Habana.

Según Axios, las conversaciones entre Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro “están eludiendo los canales oficiales del gobierno cubano” y demuestran que la administración Trump ve a Raúl Castro, de 94 años, como el verdadero responsable de las decisiones en la isla comunista.

"Yo no las llamaría 'negociaciones' sino más bien 'discusiones' sobre el futuro", dijo un alto funcionario de la administración Trump.

"Nuestra postura, la del gobierno estadounidense, es que el régimen debe irse", dijo el alto funcionario, añadiendo que "la forma exacta de hacerlo depende del presidente Trump, y él aún no lo ha decidido. Rubio sigue en conversaciones con su nieto".

Llamado "Raulito", el joven Castro es conocido en los círculos políticos por su apodo "El Cangrejo" porque tiene un dedo deformado.

Departamento de Estado responde sobre contactos de Marco Rubio en Cuba: "Es una nación fallida"

Donald Trump - EFE
La Noche

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela junto a Diosdado Cabello, soliticado por la justicia de los EE. UU. - Foto: EFE
Régimen venezolano

¿Hay divisiones en el régimen venezolano sobre la ley de amnistía para presos políticos?

Dalái lama - Foto: EFE
dalái lama

El dalái lama se pronuncia sobre su aparición en archivos desclasificados de Epstein

