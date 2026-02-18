NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Perú

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La analista política Alvina Ruiz explicó en NTN24 que Perú ha pasado "de ser un país implacable en la lucha contra la corrupción" a convertirse en "un país difícil de entender”.

Perú enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad política sin precedentes. El Congreso destituyó al presidente interino José Jerí tras apenas cuatro meses en el poder, convirtiéndose en el octavo mandatario en caer en menos de una década, a solo ocho semanas de las elecciones generales del próximo 12 de abril de 2026.

La destitución de Jerí ocurrió mediante una moción de censura aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. El político de 39 años fue removido por "conducta inapropiada en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo".

Según Ruiz, el país ha experimentado "una mutación del sistema presidencial al parlamentario", donde el poder radica básicamente en el Congreso, transformándose en un "sistema parlamentarista donde son algunas agrupaciones políticas que por mayoría han llevado las riendas del país".

“No hay continuidad en cualquier política que se pueda emprender”, explicó la analista sobre la inestabilidad política del país.

"Algunas agrupaciones políticas por mayoría han llevado las riendas del país": analista explica la situación política de Perú tras la destitución del presidente Jerí

