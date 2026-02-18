NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Fútbol

Exfutbolista español sorprende en redes al decir que sobrevivió al balompié con "masculinidad frágil"

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Exfutbolista español / Cancha de fútbol - Fotos: Instagram / Pexels
De acuerdo con el exjugador, durante su carrera profesional tuvo que adoptar una actitud distante y fría para no mostrar vulnerabilidad ante sus compañeros y entrenadores.

José Antonio Fernández, conocido en redes sociales como 'Tote' Fernández, es un exfutbolista, modelo e influencer español que por estos días está dando mucho de qué hablar.

Fernández se ha vuelto viral en redes sociales por sus reflexiones sobre la masculinidad frágil y la toxicidad en el entorno del fútbol profesional.

Este español que tuvo que colgar los botines tempranamente por cuenta de lesiones, ha utilizado plataformas como TikTok e Instagram para compartir cómo el ‘ecosistema’ del balompié le obligó a proyectar una imagen de "macho" y dureza para encajar y sobrevivir en los vestuarios.

Recientemente, a través de un video en Instagram, ‘Tote’ se dejó ver con traje fucsia, escotado en la espalda, con pantalón ancho, crocs, y varios accesorios alegando: “Soy Tote Fernández y sobreviví a ser un jugador de fútbol con masculinidad frágil”.

De acuerdo con el oriundo de Murcia, durante su carrera profesional tuvo que adoptar una actitud distante y fría para no mostrar vulnerabilidad ante sus compañeros y entrenadores.

Además, describe el fútbol como un mundo donde los sentimientos se consideran “debilidad” y donde impera un “modelo de masculinidad muy rígido”.

Alejado de las canchas, Fernández utiliza su perfil para según él “deconstruir” la masculinidad mediante un “proceso reflexivo y crítico que busca desarticular los mandatos tradicionales, patriarcales y hegemónicos impuestos a los hombres”.

Sus videos suelen generar debate debido a las que para él son “carencias emocionales” en un deporte que, según sus palabras, “a menudo ignora la salud mental y la autenticidad del jugador”.

‘Tote’ Fernández se formó en la cantera del Real Murcia durante 11 años. Tras jugar en la segunda división de Islandia, una lesión a los 18 años truncó su carrera.

