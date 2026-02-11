Ministro de Defensa de Colombia y del Interior de España acordaron acciones conjuntas para combatir el crimen organizado transnacional

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles 11 de febrero con el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, un encuentro en medio del cual acordaron fortalecer acciones conjuntas para combatir el crimen organizado transnacional.

Durante este espacio, ambos funcionarios “definieron acciones conjuntas” frente a las amenazas que representan el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos que generan peligro en ambas naciones.

Para ello acordaron “reforzar el intercambio de información, la coordinación operativa y la lucha contra las organizaciones criminales que operan a nivel transnacional”, esto con la finalidad de hacerle frente a los grupos criminales que operan a nivel internacional, de acuerdo a la información compartida en la cuenta de X de Mindefensa.

“Con España tenemos una interacción permanente y esperamos que, a través de los buenos oficios de nuestro ministro del Interior de España, nos permita ampliar aún más la interacción con toda la comunidad europea, de tal manera que no tengan espacio los criminales y que ganen siempre las naciones”, indicó Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia.

Por su parte, el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ha resaltado el trabajo entre la nación sudamericana y su país como un claro ejemplo de “coordinación y cooperación bilateral en el ámbito de la lucha contra la criminalidad organizada”.

Grande-Marlaska también señaló que “Colombia tiene un papel muy importante” en las políticas multilaterales entre Europa, la Unión Europea y Latinoamérica para hacerle frente a la criminalidad trasnacional.

En ese sentido, los representantes de ambos gobiernos “reiteraron su compromiso de ampliar el trabajo conjunto entre la Unión Europea y América Latina para consolidar una agenda común en materia de seguridad”, se indicó desde el Ministerio de Defensa de Colombia.