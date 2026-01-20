NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
España

España inició tres días de luto por tragedia ferroviaria que dejó al menos 41 muertos; los reyes visitaron el sitio del siniestro

enero 20, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Choque de trenes en España - AFP
Choque de trenes en España - AFP
Se conoció un nuevo balance del gobierno regional andaluz en el que se informó que se había hallado un nuevo cadáver.

Este martes 20 de enero comenzó el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno de España por la tragedia ferroviaria que dejó al menos 41 muertos en la zona de Andalucía.

Ese mismo día, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, llegaron al sitio en donde los dos trenes chocaron y donde continúan las labores de búsqueda de más cadáveres.

o

Más temprano, se conoció un nuevo balance del gobierno regional andaluz en el que se informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos aumentó.

"La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones" del tren de la compañía Iryo, puntualizó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba.

Las autoridades indican que el balance aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.

"Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente", explicó en la radio Onda Cero.

o

En cuanto a los heridos, el balance de las autoridades señaló que "en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos".

La tragedia ocurrió el domingo a las 19H45 locales (18H45 GMT) cuando dos trenes de alta velocidad, uno de la compañía Iryo y otro de Renfe, colisionaron con cerca de 500 pasajeros a bordo.

Temas relacionados:

España

Tragedia

Choque de trenes

Muertos

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Fuerte choque en Bogotá dejó tres muertos / FOTO: Captura de video
Colombia

Hombre fue robado y por perseguir a los delincuentes en su camioneta, terminó provocando un grave accidente de tránsito que dejó tres muertos

Jeremy Lewin - Foto AFP/ Bandera de Cuba - Foto Canva
Cuba

Estados Unidos advierte contra posibles interferencias en Cuba ante ayuda humanitaria enviada a la isla

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Narcoterrorismo, conspiración e importación de cocaína: estos son los delitos por los que EE. UU. acusa a Nicolás Maduro

Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Fuerte choque en Bogotá dejó tres muertos / FOTO: Captura de video
Colombia

Hombre fue robado y por perseguir a los delincuentes en su camioneta, terminó provocando un grave accidente de tránsito que dejó tres muertos

Jeremy Lewin - Foto AFP/ Bandera de Cuba - Foto Canva
Cuba

Estados Unidos advierte contra posibles interferencias en Cuba ante ayuda humanitaria enviada a la isla

El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Revelan que Argentina, Paraguay y Uruguay no tendrían cupo asegurado al Mundial de 2030 pese a ser anfitriones

Senador Bernie Moreno y el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“El presidente Trump cambió hoy el rumbo de Latinoamérica para una generación”: senador Bernie Moreno tras la captura de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre