España inició tres días de luto por tragedia ferroviaria que dejó al menos 41 muertos; los reyes visitaron el sitio del siniestro

Este martes 20 de enero comenzó el primero de los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno de España por la tragedia ferroviaria que dejó al menos 41 muertos en la zona de Andalucía.

Ese mismo día, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, llegaron al sitio en donde los dos trenes chocaron y donde continúan las labores de búsqueda de más cadáveres.

Más temprano, se conoció un nuevo balance del gobierno regional andaluz en el que se informó que se había hallado un nuevo cadáver entre los restos de uno de los trenes, con lo que el saldo de fallecidos aumentó.

"La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones" del tren de la compañía Iryo, puntualizó el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba.

Las autoridades indican que el balance aún podría aumentar porque siguen en curso las tareas de búsqueda. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, la cifra definitiva de fallecidos podría acabar asemejándose a las denuncias de desaparecidos, 43.

"Lo que hay que hacer es cruzar los desaparecidos o las denuncias por desaparición con los fallecidos y ayer, al menos a última hora, la cifra era más o menos coincidente", explicó en la radio Onda Cero.

En cuanto a los heridos, el balance de las autoridades señaló que "en los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 39 personas, 35 adultos y cuatro niños. En UCI permanecen 13 pacientes, todos adultos".

La tragedia ocurrió el domingo a las 19H45 locales (18H45 GMT) cuando dos trenes de alta velocidad, uno de la compañía Iryo y otro de Renfe, colisionaron con cerca de 500 pasajeros a bordo.