Martes, 03 de febrero de 2026
James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez vuelve a entrar en el radar de un equipo de la MLS de los Estados Unidos

febrero 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
El “10” de la Tricolor se encuentra como agente libre desde el pasado mes de noviembre.

El volante y líder de la selección Colombia, James Rodríguez, quien desde hace más de dos meses se encuentra sin club, tras su salida del León de México, estaría muy cerca de definir su futuro.

El “10” de la Tricolor, quien se encuentra como agente libre desde el pasado mes de noviembre, ha sido sondeado y pretendido por varios equipos del fútbol de Argentina, Colombia, Polonia y Estados Unidos.

Frente a las diferentes propuestas que han llegado al jugador colombiano de 34 años, todo parece indicar que la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos se convertiría en el nuevo destino del volante.

Dentro de los equipos del fútbol estadounidense que se ha rumorado desde hace algún tiempo que tiene interés por el futbolista colombiano es Minnesota, y aunque en un inicio se había descartado su llegada a este club, en las últimas horas todo parece haber tomado otro rumbo.

Esto de acuerdo con la información compartida por el periodista Tom Bogert, experto en la MLS, quien dio conocer que el “10” de la selección Colombia tendría un diálogo avanzado para convertirse en el nuevo refuerzo de “Los Colimbos”.

“El Minnesota United está en conversaciones por un éxito de taquilla para fichar a la estrella colombiana James Rodríguez (…) Sería fácilmente la estrella más importante de los Loons”, indicó Bogert en sus redes sociales.

Un rumor que ha comenzado a tomar más fuerza, tras la más reciente publicación del capitán de la selección Colombia en sus redes sociales, en las que se ve al volante cucuteño posar en un avión, al parecer con rumbo al que sería su nuevo destino, esto teniendo el mensaje que lo acompaña, el cual dice "Here we go", que en español significa “Aquí vamos”.

Un hecho que ha llenado de ilusión a los seguidores del futbolista cafetero, los cuales añoran que llegue con ritmo y óptimas condiciones físicas a la próxima Copa del Mundo.

De llegarse a ser oficial su vinculación del “10” de la “Tricolor” al Minnesota United, este se convertirá en el equipo número 12 en su carrera deportiva, durante la cual ha tenido la oportunidad de representar escuadras como Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Rayo Vallecano, Sao Paulo y Club León.

