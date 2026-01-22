NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
América Latina

En país de Latinoamérica encuentran un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad

enero 22, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Colmillo prehistórico | Foto Canva
Colmillo prehistórico | Foto Canva
Expertos aseguran que la especie prehistórica media entre los 2,5 y 3 metros de altura, con un peso estimado de 3 a 5 toneladas aproximadamente.

En Argentina, el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, descubrió la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires durante el Cuaternario o Era del Hielo.

o

Gracias al hallazgo, se entiende que hace más de 100.000 años, un mamífero denominado Notiomastodon platensis, perteneciente a la familia Gomphotheriidae, habitó en la zona y recorría las planicies donde en la actualidad se extienden las playas bonaerenses de Centinela del Mar.

Sin embargo, en todo este tiempo no se descubrió debido a que sus huellas quedaron enterradas bajo metros de sedimento.

No obstante, un grupo científico del museo local, distintos voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología de Miramar y especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzó Scagali de Mar de Plata, fueron los que tomaron la iniciativa de investigar la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miramar.

Su búsqueda se forjo por varias jornadas, puesto que debían tener cuidado para extraer y recuperar el colmillo fósil que mide más de un metro y medio de longitud.

El colmillo se destaca en la región convirtiéndose en el hallazgo paleontológico más destacado en los últimos años.

Ahora, la pieza de alto valor regional y científica se encuentra en el laboratorio del museo, donde se le están realizando tareas de acondicionamiento antes de su exhibición pública.

o

Cabe recalcar, que este mamífero es un lejano pariente de los elefantes actuales, son separados por grandes diferencias, una de ellas es el tamaño, puesto que los Notiomastodon platensis alcanzaban a medir entre los 2,5 y 3 metros de altura, con un peso estimado de 3 a 5 toneladas aproximadamente.

Por lo tanto, el museo celebra haber encontrado la pieza y dijo que “este hallazgo representa un aporte relevante para el estudio de la megafauna que pobló la región pampeana durante la Era de Hielo”, concluyeron.

Temas relacionados:

América Latina

Descubrimiento

Hallazgo

Científicos

Argentina

Ciencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Delcy Rodríguez y Álex Saab (EFE)
Delcy Rodríguez

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Bryan Stern junto a María Corina Machado - Foto: Grey Bull Rescue
María Corina Machado

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump confirma que habló nuevamente con María Corina Machado: "Tenemos una muy buena relación"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
TikTok - Foto referencia: Canva
TikTok

TikTok crea empresa conjunta en Estados Unidos para evitar su prohibición

Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk

Elon Musk confirmó que su empresa Neuralink empezará la producción masiva de implantes cerebrales este 2026

Artemis II se encuentra en la Plataforma de Lanzamiento 3 del Edificio de Ensamblaje-Foto: AFP
Nasa

En Vivo: la NASA traslada el cohete lunar a plataforma de lanzamiento antes de la misión Artemis II, en una maniobra que puede durar 12 horas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cayetana Álvarez, diputada del Partido Popular de España - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Estamos ante el principio del fin del cautiverio venezolano": la diputada española Cayetana Álvarez apunta contra el gobierno de Pedro Sánchez por su posición tras la captura de Maduro

Incendios en Chile - Foto EFE
Chile

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Fotografía de archivo donde se observa un balancín petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - EFE
Petróleo

"El interés de EE. UU. es sustituir evidentemente a China en este papel, su política es agresiva": analista sobre estrategia de Trump frente al petróleo venezolano

Reunión Zelenski y Trump / FOTO: captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Trump afirma haber logrado "mucho progreso" durante su reunión con Zelenski sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: EFE/ Dibujo: Jane Rosenberg
Cae Maduro en Venezuela

"No creo que haya una condena suave ni la posibilidad de salir en libertad": abogado experto en extradición sobre captura y proceso contra Maduro en EE. UU.

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

NTN24 obtuvo los puntos clave de la agenda de María Corina Machado para encuentro con Trump que se cumplirá este jueves

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre