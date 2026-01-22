En país de Latinoamérica encuentran un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad

En Argentina, el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, descubrió la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires durante el Cuaternario o Era del Hielo.

Gracias al hallazgo, se entiende que hace más de 100.000 años, un mamífero denominado Notiomastodon platensis, perteneciente a la familia Gomphotheriidae, habitó en la zona y recorría las planicies donde en la actualidad se extienden las playas bonaerenses de Centinela del Mar.

Sin embargo, en todo este tiempo no se descubrió debido a que sus huellas quedaron enterradas bajo metros de sedimento.

No obstante, un grupo científico del museo local, distintos voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología de Miramar y especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzó Scagali de Mar de Plata, fueron los que tomaron la iniciativa de investigar la Reserva Natural Centinela del Mar, ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miramar.

Su búsqueda se forjo por varias jornadas, puesto que debían tener cuidado para extraer y recuperar el colmillo fósil que mide más de un metro y medio de longitud.

El colmillo se destaca en la región convirtiéndose en el hallazgo paleontológico más destacado en los últimos años.

Ahora, la pieza de alto valor regional y científica se encuentra en el laboratorio del museo, donde se le están realizando tareas de acondicionamiento antes de su exhibición pública.

Cabe recalcar, que este mamífero es un lejano pariente de los elefantes actuales, son separados por grandes diferencias, una de ellas es el tamaño, puesto que los Notiomastodon platensis alcanzaban a medir entre los 2,5 y 3 metros de altura, con un peso estimado de 3 a 5 toneladas aproximadamente.

Por lo tanto, el museo celebra haber encontrado la pieza y dijo que “este hallazgo representa un aporte relevante para el estudio de la megafauna que pobló la región pampeana durante la Era de Hielo”, concluyeron.