Miércoles, 21 de enero de 2026
Petróleo en Venezuela

Trump aseguró en el Foro Económico de Davos que Venezuela "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los últimos 20 años"

enero 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario republicano se entra en Davos, Suiza, donde hace parte del Foro Económico Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la situación de Venezuela desde el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). El mandatario republicano aseguró que el país latinoamericano "hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", en referencia a la explotación de su petróleo tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su discurso, Trump dijo que los actuales encargados del régimen chavista "han sido muy listos".

o

"Una vez que terminó el ataque" del 3 de enero, en el que Maduro fue capturado bajo acusación de narcotráfico, "dijeron: 'Vamos a hacer un trato'", relató el mandatario republicano.

Y añadió: "Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

Este mismo miércoles, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso en duda la posibilidad de que la producción de petróleo en el país latinoamericano pueda recuperar sus niveles históricos, subrayando que el crudo venezolano es extrapesado y por lo tanto complejo y costoso de extraer.

En su discurso en Davos, Trump afirmó que a Venezuela le irá "fantásticamente bien" y mencionó la cantidad de petróleo de alta calidad que, según adelantó, Venezuela le entregará a Estados Unidos.

o

"Los estamos ayudando, y repartiremos esos 50 millones de barriles con ellos. Harán más dinero del que han hecho en mucho tiempo", dijo Trump, y agradeció "la gran cooperación" con el régimen chavista que ahora dirige Delcy Rodríguez.

Desde que Maduro fue capturado, la Administración del presidente Trump controla las ventas de crudo venezolano.

Precisamente, Rodríguez dijo el martes que al país ingresaron los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo, 300 millones de los 500 millones de dólares" previstos, aseguró.

