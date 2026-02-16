"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Más de 54 horas de huelga de hambre cumplen familiares de presos políticos en Venezuela, especialmente en las afueras del centro de detención de zona 7 en Caracas, en una protesta desesperada para exigir la liberación de sus seres queridos.

La situación se agravó este lunes cuando autoridades impidieron el ingreso de personal médico para atender a manifestantes que presentan vómitos, náuseas, mareos, temblores y desmayos.

La promesa del régimen de aprobar una ley de amnistía que permitiría la liberación de los presos políticos ha generado expectativas que, según los familiares, no se han materializado.

Al respecto, May Francis Vargas, esposa de Jean Carlos Díaz, recluido hace más de siete meses en el centro de resguardo de Patepalo en Barquisimeto, expresó su apoyo total a las manifestantes.

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió", declaró.

Asimismo, cuestionó la efectividad de la amnistía para casos como el de su esposo, quien enfrenta cargos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, delitos que podrían no estar contemplados en la normativa. "No sé si él va a ser beneficiado de esa ley de amnistía", expresó.

Por su parte, Verónica de Luna, cuyo esposo, hijastra y hermana se encuentran detenidos hace 255 días, relató su experiencia: "A nosotros nos sacaron de nuestro hogar. A mí y a mi hijo de 12 años nos dejaron fuera en la calle. Yo por ese momento tenía 32 semanas de embarazo".