NTN24
Miércoles, 21 de enero de 2026
Miércoles, 21 de enero de 2026
Familiares de presos políticos

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

enero 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Amadilis Margarita Colina exigió en La Mañana de NTN24 la libertad "plena y total" de todos los presos políticos.

Amadilis Margarita Colina, madre de Manuel Alejandro Bohórquez, quien permanece detenido de manera arbitraria por el régimen venezolano desde hace un año y medio por haber gritado "libertad", denunció en La Mañana de NTN24 la situación que ha vivido su hijo.

Cautivo en la cárcel de Tocorón, Bohórquez, sobreviviente de cáncer, se encuentra en un grave estado de salud con condiciones que requieren atención médica especializada urgente e incompatibles con la reclusión.

o

Solamente 145 de los más de 800 presos políticos del régimen venezolano han recuperado su libertad, según la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, desde el anuncio de un "número importante" de excarcelaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela.

"La situación es muy tensa, es preocupante, nos están torturando, física, psicológica y financieramente. Nos están desgastando. Desde antes del anuncio de Jorge Rodríguez los familiares ya estaban allá en las afueras del penal, allá está el papá de mi hijo. Yo estoy fuera del país, pero desde aquí sufrimos igual", dijo Colina.

"Hago un llamado a las autoridades competentes y a las autoridades internacionales acerca de que no se está acatando la orden de liberar los presos políticos. No son criminales, solo son presos políticos", agregó.

Para Colina y para los familiares de los presos políticos, es "mínima" la cantidad y el porcentaje de excarcelaciones, pero advirtió que, luego del anuncio de Rodríguez, más ciudadanos venezolanos han denunciado la prisión política de sus familiares, quienes antes habían decidido permanecer en silencio por amenazas u otras situaciones arbitrarias.

o

"Exigimos de inmediato la libertad de los presos políticos plena y total, no queremos una libertad condicional, queremos la libertad plena y total. Ya basta de torturas, no son criminales, son presos políticos", clamó Colina.

Temas relacionados:

Familiares de presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Represión en Venezuela

Régimen venezolano

Excarcelaciones en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todos están muertos de miedo; Diosdado vive como vampiro, de día duerme y de noche circula mirando para el cielo": ‘Tuto’ Quiroga sobre el régimen post Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Actualidad

Ver más
Edmundo González | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”: Edmundo González da su primera declaración tras captura de Nicolás Maduro

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Palacio de Miraflores

Se registran disparos en el centro de Caracas: videos muestran ráfagas al aire en el lugar

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el helipuerto de Wall Street antes de ser traslados al tribunal federal en Nueva York-Foto: EFE
Nicolás Maduro

“Tengo información de muertes rusas y muertes iraníes”: general del Ejército de Venezuela en retiro sobre el operativo de captura de Maduro

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Foto: AFP
Miguel Díaz-Canel

Cabeza del régimen cubano Miguel Díaz-Canel respondió a las advertencias que hizo Donald Trump sobre la isla: "nadie nos dicta qué hacer"

Captura de Maduro | Fotos EFE
Europa

Europa reacciona a la captura de Nicolás Maduro entre el apoyo cauteloso y fuertes críticas

Elecciones en Perú - Foto: EFE
Perú

Perú alcanza la cifra más alta de candidatos presidenciales de su historia para las elecciones de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre