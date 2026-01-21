"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Amadilis Margarita Colina, madre de Manuel Alejandro Bohórquez, quien permanece detenido de manera arbitraria por el régimen venezolano desde hace un año y medio por haber gritado "libertad", denunció en La Mañana de NTN24 la situación que ha vivido su hijo.

Cautivo en la cárcel de Tocorón, Bohórquez, sobreviviente de cáncer, se encuentra en un grave estado de salud con condiciones que requieren atención médica especializada urgente e incompatibles con la reclusión.

VEA TAMBIÉN Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela o

Solamente 145 de los más de 800 presos políticos del régimen venezolano han recuperado su libertad, según la organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, desde el anuncio de un "número importante" de excarcelaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela.

"La situación es muy tensa, es preocupante, nos están torturando, física, psicológica y financieramente. Nos están desgastando. Desde antes del anuncio de Jorge Rodríguez los familiares ya estaban allá en las afueras del penal, allá está el papá de mi hijo. Yo estoy fuera del país, pero desde aquí sufrimos igual", dijo Colina.

"Hago un llamado a las autoridades competentes y a las autoridades internacionales acerca de que no se está acatando la orden de liberar los presos políticos. No son criminales, solo son presos políticos", agregó.

Para Colina y para los familiares de los presos políticos, es "mínima" la cantidad y el porcentaje de excarcelaciones, pero advirtió que, luego del anuncio de Rodríguez, más ciudadanos venezolanos han denunciado la prisión política de sus familiares, quienes antes habían decidido permanecer en silencio por amenazas u otras situaciones arbitrarias.

VEA TAMBIÉN "Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela o

"Exigimos de inmediato la libertad de los presos políticos plena y total, no queremos una libertad condicional, queremos la libertad plena y total. Ya basta de torturas, no son criminales, son presos políticos", clamó Colina.