NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Sábado, 07 de febrero de 2026
Salud

Lina Morales Mora, la mujer al frente del epicentro de la innovación tecnológica de la salud en Colombia

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Lina Morales Mora lidera ecosistema pionero que conecta clínicas, hospitales y desarrolladores tecnológicos para democratizar el acceso a innovación médica.

La innovación tecnológica en salud tiene en Colombia un epicentro pionero para América Latina. HealthTech, una asociación que comenzó como un grupo de WhatsApp hace cinco años, agrupa hoy a más de 300 empresas dedicadas a construir un ecosistema que busca transformar la prestación de servicios médicos mediante tecnología e inteligencia artificial.

Lina Morales Mora, administradora colombiana y fundadora de HealthTech, lidera esta iniciativa que reúne no solo a desarrolladores tecnológicos, sino también a clínicas, hospitales, industria farmacéutica, aseguradores, entidades gubernamentales y asociaciones de médicos y pacientes.

"Al final del día, todos los que interactuamos en el ecosistema de salud y que estamos convencidos que con el uso y adopción de la tecnología de manera inteligente vamos a poder hacer más eficiente el sector", explicó Morales Mora en el programa Mujeres de Ataque.

La inteligencia artificial aplicada a la salud permite acelerar diagnósticos de enfermedades oncológicas y crónicas, identificándolas en etapas tempranas.

"Podemos encontrar la enfermedad rápido, atacarla de manera eficiente mucho más rápido y que esa persona que la estaba padeciendo pues tenga una mejor calidad de vida", señaló la líder de HealthTech, destacando además la eficiencia financiera de este enfoque preventivo para los sistemas de salud.

Temas relacionados:

Salud

Mujeres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Avión | Foto Canva
Avión

El jet privado más rápido del planeta recibe luz verde para operar en Latinoamérica

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

Manifestante de la comunidad israelí-iraní sostiene un cartel que dice 'Irán SOS' - Foto: EFE
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Avión | Foto Canva
Avión

El jet privado más rápido del planeta recibe luz verde para operar en Latinoamérica

Cristina Kirchner, expresidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de juicio por corrupción en Argentina

Serie A de Italia - Foto: EFE
Fútbol venezolano

La Serie A de Italia le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano y las reacciones no se hicieron esperar: "Qué nivel"

Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

Manifestante de la comunidad israelí-iraní sostiene un cartel que dice 'Irán SOS' - Foto: EFE
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Bad Bunny en los Premios Grammy - Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny se consagró gran ganador de los Grammy y brindó mensaje contra la política migratoria de EE. UU.: "No somos animales"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre