Lina Morales Mora, la mujer al frente del epicentro de la innovación tecnológica de la salud en Colombia

La innovación tecnológica en salud tiene en Colombia un epicentro pionero para América Latina. HealthTech, una asociación que comenzó como un grupo de WhatsApp hace cinco años, agrupa hoy a más de 300 empresas dedicadas a construir un ecosistema que busca transformar la prestación de servicios médicos mediante tecnología e inteligencia artificial.

Lina Morales Mora, administradora colombiana y fundadora de HealthTech, lidera esta iniciativa que reúne no solo a desarrolladores tecnológicos, sino también a clínicas, hospitales, industria farmacéutica, aseguradores, entidades gubernamentales y asociaciones de médicos y pacientes.

"Al final del día, todos los que interactuamos en el ecosistema de salud y que estamos convencidos que con el uso y adopción de la tecnología de manera inteligente vamos a poder hacer más eficiente el sector", explicó Morales Mora en el programa Mujeres de Ataque.

La inteligencia artificial aplicada a la salud permite acelerar diagnósticos de enfermedades oncológicas y crónicas, identificándolas en etapas tempranas.

"Podemos encontrar la enfermedad rápido, atacarla de manera eficiente mucho más rápido y que esa persona que la estaba padeciendo pues tenga una mejor calidad de vida", señaló la líder de HealthTech, destacando además la eficiencia financiera de este enfoque preventivo para los sistemas de salud.