NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Argentina

Defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de juicio por corrupción en Argentina

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina - Foto: EFE
En el juicio, Cristina Kirchner y otros 85 exfuncionarios y empresarios fueron acusados de formar una trama para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015.

La defensa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió este martes la nulidad del megajuicio por corrupción en su contra por considerar que el proceso "surgió de un engaño".

En el juicio iniciado en noviembre, Cristina Kirchner y otros 85 exfuncionarios y empresarios fueron acusados de formar una trama para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por el marido de la exmandataria, Néstor Kirchner, y luego por ella.

El juicio, que se lleva adelante de manera remota por videollamada a ritmo de dos audiencias semanales, se reanudó este martes tras el receso judicial de verano con una audiencia en la que las defensas hicieron planteos al tribunal.

El abogado defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, hizo una exposición de una hora y media en la que señaló que existe "una nulidad evidente" en la causa.

Beraldi dijo que la causa "surgió de un engaño" ya que tanto el juez que instruyó la causa como el fiscal fueron elegidos "a dedo".

Además, apuntó contra los testimonios de los empresarios que declararon como testigos en carácter de "arrepentidos".

"Lo que se hizo es convertir a la justicia en un elemento de presión y de chantaje que vulneraba de manera directa una de las garantías más elementales, que es el derecho de defensa en juicio", apuntó.

La acusación sostiene que empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como supuesta jefa de esta trama, fue "la principal receptora" de los pagos.

Kirchner, referente de la actual oposición peronista (centro-izquierda), suele participar de las audiencias desde su apartamento en Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión domiciliaria tras una condena en otra causa por corrupción.

Sin embargo, la exmandataria no estuvo presente en la audiencia del martes, ya que la instancia actual, que continuará en las próximas jornadas con planteos de otras defensas, no requiere la presencia de los acusados.

Se espera que el proceso dure varios años y están llamados a declarar cientos de testigos. Es "la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina", afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.

