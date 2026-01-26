¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Irán atraviesa actualmente una de las olas de represión más violentas de su historia reciente tras el estallido de protestas masivas a finales de diciembre de 2025.

El descontento, impulsado inicialmente por el colapso económico y la alta inflación, se transformó rápidamente en un movimiento nacional que exige el fin del sistema teocrático.

Las activistas de DD. HH. Nilufar Saberi y Galin Shirzad, y el periodista y escritor, especializado en asuntos internacionales, Ignacio Montes de Oca, analizaron el tema en el programa La Noche de NTN24.

“Lo que pasa en Irán desde hace medio siglo son crímenes de lesa humanidad ante el silencio de la comunidad internacional, esto ahora se llama la ‘Revolución Iraní 2026’ que busca derrocar la teocracia islamista”, dijo Saberi.

A su turno, Shirzad, expresó: “Tenemos algunas noticias de familias y amigos, sabemos un poco más por lo que estamos viendo en videos y fotos, en redes sociales, y desafortunadamente vemos cosas muy graves, salvajes... Creo que la situación es muy brutal, tenemos que ser su voz, porque a los que están dentro de Irán los tienen reprimidos”.

A su vez, Montes de Oca, pronunció: “La masacre y la represión siguen, no nada más se ve en las calles, también en las casas, hospitales y universidades, hacen redadas (los agentes del régimen)”.

Entretanto, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), radicada en Estados Unidos, ofreció un balance sobre los miles de fallecidos en protestas en Irán.

La agrupación defensora de los derechos humanos informó el pasado viernes que logró verificar la muerte de más de 5.000 personas durante las recientes protestas en Irán, la mayoría de ellas civiles que habrían perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos ha intensificado significativamente su despliegue militar en Medio Oriente como medida de presión directa contra el régimen de Irán.

El despliegue incluye al grupo de ataque del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, así como por destructores con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk y aviones de combate F-35C y F/A-18.

La Casa Blanca, en ese orden de ideas, justifica dicha movilización como respuesta a la violenta represión de protestas en Irán.

El presidente Trump calificó este movimiento como el envío de una "armada" por si fuera necesaria, advirtiendo que cualquier acción militar superaría en magnitud a los ataques previos contra sitios nucleares.