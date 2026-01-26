NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Irán

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Recientemente, trascendió que Estados Unidos ha intensificado significativamente su despliegue militar en Medio Oriente como medida de presión directa contra el régimen de Irán.

Irán atraviesa actualmente una de las olas de represión más violentas de su historia reciente tras el estallido de protestas masivas a finales de diciembre de 2025.

o

El descontento, impulsado inicialmente por el colapso económico y la alta inflación, se transformó rápidamente en un movimiento nacional que exige el fin del sistema teocrático.

Las activistas de DD. HH. Nilufar Saberi y Galin Shirzad, y el periodista y escritor, especializado en asuntos internacionales, Ignacio Montes de Oca, analizaron el tema en el programa La Noche de NTN24.

“Lo que pasa en Irán desde hace medio siglo son crímenes de lesa humanidad ante el silencio de la comunidad internacional, esto ahora se llama la ‘Revolución Iraní 2026’ que busca derrocar la teocracia islamista”, dijo Saberi.

A su turno, Shirzad, expresó: “Tenemos algunas noticias de familias y amigos, sabemos un poco más por lo que estamos viendo en videos y fotos, en redes sociales, y desafortunadamente vemos cosas muy graves, salvajes... Creo que la situación es muy brutal, tenemos que ser su voz, porque a los que están dentro de Irán los tienen reprimidos”.

o

A su vez, Montes de Oca, pronunció: “La masacre y la represión siguen, no nada más se ve en las calles, también en las casas, hospitales y universidades, hacen redadas (los agentes del régimen)”.

Entretanto, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), radicada en Estados Unidos, ofreció un balance sobre los miles de fallecidos en protestas en Irán.

La agrupación defensora de los derechos humanos informó el pasado viernes que logró verificar la muerte de más de 5.000 personas durante las recientes protestas en Irán, la mayoría de ellas civiles que habrían perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos ha intensificado significativamente su despliegue militar en Medio Oriente como medida de presión directa contra el régimen de Irán.

o

El despliegue incluye al grupo de ataque del portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, así como por destructores con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk y aviones de combate F-35C y F/A-18.

La Casa Blanca, en ese orden de ideas, justifica dicha movilización como respuesta a la violenta represión de protestas en Irán.

El presidente Trump calificó este movimiento como el envío de una "armada" por si fuera necesaria, advirtiendo que cualquier acción militar superaría en magnitud a los ataques previos contra sitios nucleares.

Temas relacionados:

Irán

Protestas

Represión

Entrevistas

Entrevistas NTN24

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo el país está congelado": meteorólogo Albert Martínez sobre la compleja tormenta invernal que enfrenta Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Corea del Norte calificó ataque de Estados Unidos en Venezuela como una “grave violación de la soberanía”

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Fotos: EFE
María Corina Machado

"Me dio su premio Nobel, me impresionó muchísimo, es una buena mujer, volveremos a hablar": Donald Trump sobre reunión con María Corina Machado

Laura Dogu - EFE
Relaciones diplomáticas

Estados Unidos nombró a su nueva encargada de negocios en su Oficina Externa para Venezuela en Bogotá tras captura de Maduro

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Corea del Norte calificó ataque de Estados Unidos en Venezuela como una “grave violación de la soberanía”

Donald Trump, presidente de EE. UU. / María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Fotos: EFE
María Corina Machado

"Me dio su premio Nobel, me impresionó muchísimo, es una buena mujer, volveremos a hablar": Donald Trump sobre reunión con María Corina Machado

Laura Dogu - EFE
Relaciones diplomáticas

Estados Unidos nombró a su nueva encargada de negocios en su Oficina Externa para Venezuela en Bogotá tras captura de Maduro

Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Lucas Hernández, jugador del PSG - Foto: EFE
Denuncia

"Te prometen cosas y te utilizan psicológicamente": colombiana narra en NTN24 los supuestos maltratos a los que fue sometida mientras trabajaba para el jugador francés Lucas Hernández

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

Nicmer Evans, politólogo venezolano - Foto: EFE
Nicmer Evans

Nicmer Evans da su primera entrevista tras ser liberado: "Estaba en una celda hermética sin acceso a ver una ventana o sentir una vibración"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre