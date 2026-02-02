NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Bad Bunny

Bad Bunny se consagró gran ganador de los Grammy y brindó mensaje contra la política migratoria de EE. UU.: "No somos animales"

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bad Bunny en los Premios Grammy - Foto: EFE
Bad Bunny en los Premios Grammy - Foto: EFE
Bad Bunny se consagró gran ganador de los Grammy y brindó un mensaje contra la política migratoria de EE. UU.: "No somos animales"

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny hizo historia este domingo en los Grammy, al ganar el premio Álbum del Año por su "Debi Tirar Más Fotos", el primer trabajo en español en obtener el máximo honor en la música.

El rapero Kendrick Lamar añadió cinco gramófonos más a su vitrina de trofeos, incluido otro premio a Disco del Año, mientras que Billie Eilish y su hermano Finneas se llevaron el premio a Canción del Año.

La británica Olivia Dean fue nombrada mejor artista nueva, en una noche que contó con actuaciones eléctricas de una constelación de estrellas, incluida Lady Gaga, quien ganó dos premios, incluido el de mejor álbum vocal pop.

o

Pero la noche fue de Bad Bunny, quien se ganó los aplausos al entregar un poderoso mensaje político, criticando las redadas de inmigración a nivel nacional que han polarizado a Estados Unidos.

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir 'ICE fuera'", dijo Bad Bunny al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses", dijo el joven de 31 años, una semana antes de subir a uno de los escenarios más grandes del mundo para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Más tarde, cuando ganó el premio principal de la noche, pareció abrumado por la emoción en su asiento, antes de subir al escenario y pronunciar la mayor parte de su discurso en español, en honor al pueblo de Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños", dijo en inglés.

El tercer premio de la noche para Bad Bunny fue el de mejor interpretación musical global.

Los cinco premios Grammy de Lamar igualaron su botín del año pasado, cuando arrasó con los premios por "Not Like Us", su canción viral que criticaba a su rival Drake.

o

Esta vez, fue honrado por una variedad de canciones, desde la melódica ganadora del Disco del Año "Luther" con SZA, que contiene una muestra de un éxito del fallecido cantante Luther Vandross, hasta la canción de hip-hop más clásica "tv off".

"No soy bueno hablando de mí mismo, pero lo expreso a través de la música. Es un honor estar aquí", dijo Lamar, ganador del Premio Pulitzer.

Temas relacionados:

Bad Bunny

Premios Grammy

ICE

Donald Trump

Política Migratoria

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

La Habana, Cuba - Foto. EFE
Régimen cubano

Algunas embajadas en Cuba estarían preparando planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen

Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

La Habana, Cuba - Foto. EFE
Régimen cubano

Algunas embajadas en Cuba estarían preparando planes de evacuación ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen

Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Tenista Iga Swiatek | Foto: EFE
Abierto de Australia

Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán: estas serían las naciones afectadas

Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre