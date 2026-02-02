Bad Bunny se consagró gran ganador de los Grammy y brindó mensaje contra la política migratoria de EE. UU.: "No somos animales"

La superestrella puertorriqueña Bad Bunny hizo historia este domingo en los Grammy, al ganar el premio Álbum del Año por su "Debi Tirar Más Fotos", el primer trabajo en español en obtener el máximo honor en la música.

El rapero Kendrick Lamar añadió cinco gramófonos más a su vitrina de trofeos, incluido otro premio a Disco del Año, mientras que Billie Eilish y su hermano Finneas se llevaron el premio a Canción del Año.

La británica Olivia Dean fue nombrada mejor artista nueva, en una noche que contó con actuaciones eléctricas de una constelación de estrellas, incluida Lady Gaga, quien ganó dos premios, incluido el de mejor álbum vocal pop.

VEA TAMBIÉN "Los Premios Grammy son lo peor": Trump arremete contra los galardones de la música y amenaza con demandar a su presentador por comentario sobre Epstein o

Pero la noche fue de Bad Bunny, quien se ganó los aplausos al entregar un poderoso mensaje político, criticando las redadas de inmigración a nivel nacional que han polarizado a Estados Unidos.

"Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir 'ICE fuera'", dijo Bad Bunny al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres; somos humanos y somos estadounidenses", dijo el joven de 31 años, una semana antes de subir a uno de los escenarios más grandes del mundo para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Más tarde, cuando ganó el premio principal de la noche, pareció abrumado por la emoción en su asiento, antes de subir al escenario y pronunciar la mayor parte de su discurso en español, en honor al pueblo de Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños", dijo en inglés.

El tercer premio de la noche para Bad Bunny fue el de mejor interpretación musical global.

Los cinco premios Grammy de Lamar igualaron su botín del año pasado, cuando arrasó con los premios por "Not Like Us", su canción viral que criticaba a su rival Drake.

VEA TAMBIÉN ¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos? o

Esta vez, fue honrado por una variedad de canciones, desde la melódica ganadora del Disco del Año "Luther" con SZA, que contiene una muestra de un éxito del fallecido cantante Luther Vandross, hasta la canción de hip-hop más clásica "tv off".

"No soy bueno hablando de mí mismo, pero lo expreso a través de la música. Es un honor estar aquí", dijo Lamar, ganador del Premio Pulitzer.