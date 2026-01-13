NTN24
Fútbol venezolano

La Serie A de Italia le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano y las reacciones no se hicieron esperar: "Qué nivel"

enero 13, 2026
Por: Luis Cifuentes
A través de sus redes sociales en español, la Serie A de Italia extendió una felicitación a un club venezolano por su aniversario.

Pese a la dolorosa eliminación del Mundial 2026, en el último juego de Eliminatorias ante Colombia, el fútbol venezolano ha crecido exponencialmente en los últimos años de la mano de las selecciones Vinotinto que cada vez se destacan en los torneos internacionales.

Recientemente, una importante liga europea le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano, lo que sorprendió a propios y extraños.

Se trata de la Serie A de Italia, que dedicó una felicitación para el Deportivo Táchira de Venezuela, uno de los equipos históricos del fútbol venezolano con miles de hinchas en ese país.

A través de sus redes sociales en español, la Serie A de Italia extendió una felicitación al club aurinegro por su aniversario número 52 y lo hizo con la imagen de un reconocido jugador de La Vinotinto.

La liga italiana publicó la foto del experimentado centrocampista Tomás Rincón vistiendo los colores del Torino y de paso felicitó por un nuevo aniversario al Táchira.

Hoy celebra el General porque su querido Táchira está de fiesta ¡Felicidades a los aurinegros!”, fue el mensaje con el que acompañó el posteo.

Las reacciones de los aficionados no se hicieron esperar, muchos de los cuales celebraron la mención del fútbol italiano.

“Todos queremos verlo de nuevo con la aurinegra”; “Top”; “Qué nivel”; “Solo Táchira”, fueron algunas de las reacciones de los aficionados.

Cabe recordar que Rincón tuvo una extensa carrera en el fútbol italiano en equipos como Juventus, Genoa y Sampdoria.

El mediocampista militó desde 2014 hasta 2022 en el fútbol italiano con una destacada participación en el Torino, club en el que estuvo por cinco temporadas.

En 2023, el jugador de La Vinotinto pasó al Santos de Brasil, donde juega actualmente.

