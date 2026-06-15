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Lunes, 15 de junio de 2026
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Cabo Verde vs España - Foto: AFP
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Mundial 2026

La debutante Cabo Verde hace historia al sumar su primer punto en un Mundial igualando ante España, una de las favoritas al título

junio 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
Pese a la presión alta ejercida por ‘La Roja’ desde los primeros minutos del encuentro, el combinado africano se mostró sólido en la zona defensiva.

La selección de Cabo Verde marcó un precedente en su debut mundialista; sumó su primer punto ante la poderosa España, que, con sus mejores figuras, no logró vencer el arco defendido por el portero Vozinha, quien terminó siendo la gran figura del encuentro que terminó 0 por 0.

Pese a la presión alta ejercida por ‘La Roja’ desde los primeros minutos del encuentro, el combinado africano se mostró sólido en la zona defensiva, con un bloque difícil de superar para los españoles.

Tanto en la primera como en la segunda parte, la selección de España se hizo a la pelota y generó varias opciones de gol, pero en su camino se encontró un equipo bien posicionado, pero sobre todo dispuesto a dejarlo todo en el terreno de juego.

Con un alto nivel de concentración, orden táctico y una gran actuación del guardameta Vozinha, de 40 años, quien respondió de manera eficaz cada vez que fue exigido por los futbolistas españoles, quienes con remates de media distancia y de cabeza intentaron abrir el marcador.

Al ver que su equipo carecía de efectividad en el último cuarto de la cancha para definir, el técnico De la Fuente acudió al banco de suplentes en busca de alternativas para cambiar la historia del juego, acudiendo a jugadores como el joven delantero Lamine Yamal, quien jugó sus primeros 25 minutos en una Copa del Mundo de mayores. Pese a eso, no lograron marcar, no lograron definir.

Pese a que las principales opciones de gol estuvieron a cargo de España, Cabo Verde no se escondió ante la campeona del mundo en 2010 y, aunque no fueron muchas opciones de peligro, generó un par de jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del juego.

Estadísticas del partido entre España y Cabo Verde

Según los números del encuentro, ‘La Roja’ realizó 236 remates, mientras que ‘tiburones azules’ realizaron 6 durante.

En cuanto a remates directos al arco, España realizó 8 y Cabo Verde solo realizó uno durante los 90 de juego.

La posesión del balón fue del 74% para la campeona del mundo en 2010, mientras que el seleccionado africano solo obtuvo el 26% de la pelota.

La próxima salida de estas dos selecciones será el próximo domingo 21 de junio, día en que España se medirá ante Arabia Saudita, mientras que Cabo Verde hará lo propio ante Uruguay.

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