NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Ecuador

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

octubre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
NTN24 conoció en primicia el expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir, junto a un ciudadano colombiano, a un ataque de Estados Unidos contra un semisumergible en aguas del Caribe semanas atrás.

El ecuatoriano logró escapar de la muerte tras el impacto de un misil del Pentágono sobre la embarcación en la que navegaba y que, según el gobierno de Estados Unidos, estaba cargada de drogas.

Tras pasar unas horas bajo custodia de las tropas estadounidenses, fue deportado a su país de origen. La Fiscalía de Ecuador indicó a la prensa que el connacional repatriado fue dejado en libertad debido a que no cometió un delito en el país.

Aunque sectores políticos como el Gobierno de Colombia señalaron que el hombre es un "pescador" que ejercía su oficio en el Pacífico, se reveló que el ecuatoriano es un exconvicto reincidente que ha sido conocido como alias “Fresco Solo”.

Tufiño fue condenado en 2020 en una corte federal de los Estados Unidos por narcotráfico marítimo y deportado a Ecuador luego de cumplir una sentencia de cinco años en prisión.

