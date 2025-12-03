"Insto al Santo Padre a estar del lado correcto de la historia cuando se trata de poner fin al régimen de terror de Maduro": senador Graham le responde al papa León XIV

El senador estadounidense Lindsey Graham instó este miércoles al papa León XIV a "estar del lado correcto de la historia cuando se trata de poner fin al régimen de terror de Maduro", en respuesta a las declaraciones del pontífice en las que invitó a Washington a buscar otras vías distintas a las militares sobre Venezuela.

Al ser consultado durante una rueda de prensa el martes sobre las amenazas del presidente Donald Trump de sacar a Nicolás Maduro del poder, a propósito de las operaciones que ha adelantado el Gobierno estadounidense, León dijo que era "mejor buscar vías de diálogo, o quizás de presión, incluso económica".

Graham contestó a ese pronunciamiento con un post en su cuenta oficial de la red social X en el que advirtió que, aunque Estados Unidos ha buscado vías de diálogo, no se descarta una ofensiva militar en caso de que Maduro insista en permanecer como "líder ilegítimo" de un Estado "narcoterrorista".

"Sin una amenaza creíble del uso de la fuerza militar, nada cambia en Venezuela. En lo que respecta a Maduro, el momento de dialogar se acerca. Ha llegado el momento de actuar para poner fin a este régimen de terror en Venezuela", escribió Graham en su post.

Graham citó en su publicación la noticia de Reuters en la que se precisaba la petición del pontífice de que Estados Unidos "no intente derrocar militarmente a Maduro en Venezuela", según tituló la agencia sobre la postura del referente religioso.

VEA TAMBIÉN "Lo hará": Trump fue enfático al responder sobre si Maduro dejará el poder en Venezuela ante incesante presión de Estados Unidos o

"El uso de la fuerza militar para derrocar a Maduro solo será necesario si Maduro insiste en permanecer como líder ilegítimo de un estado narcoterrorista. Ha robado elecciones, colabora con grupos terroristas como Hezbolá, lidera un conocido cártel de la droga y ha inundado nuestro país con cientos de miles de inmigrantes ilegales", expuso el funcionario estadounidense.

El senador, miembro del Partido Republicano, citó a Trump para manifestar que su país se acomodara a las circunstancias en las que el régimen venezolano actúe.

"Como dijo el presidente Trump, en lo que respecta a Maduro, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Insto al Santo Padre a que dedique su tiempo y energía a persuadir a Maduro para que tome la salida fácil - para todos", concluyó.

Las declaraciones de Graham se dan en un momento en el que Estados Unidos intensifica su presión cerca de las costas de Venezuela con un despliegue militar ordenado desde septiembre y al que cada vez se suman más equipos de sus fuerzas armadas.

En aguas internacionales del Caribe y el Pacífico las tropas estadounidenses en cooperación con fuerzas de la región han ejecutado a más de 20 presuntos narcotraficantes en una serie de ataques que, según cifras de la Casa Blanca, superan los 80 bombardeos.

VEA TAMBIÉN Trump afirma que "muy pronto" comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico y menciona a Colombia o

La Unión Americana autorizó también operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano y ha advertido sobre una fase en tierra para combatir el narcotráfico, tras haber alcanzado un "dominio marítimo" anunciado por Trump en su campaña por salvaguardar la seguridad nacional del hemisferio occidental.