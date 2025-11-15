NTN24
Sábado, 15 de noviembre de 2025
México

Manifestantes derriban las barreras que protegían el Palacio de Gobierno de México y sostienen enfrentamientos con la policía

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Manifestaciones en México / FOTO: EFE
La manifestación organizada por la generación Z, que pretendía ser pacífica, terminó en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública.

Manifestantes intentaron derribar las vallas en el zócalo de la Ciudad de México que protegen el Palacio Nacional, en las protestas convocadas por la generación z este sábado.

La marcha contra la violencia, que debía ser pacífica, terminó saliéndose de control por cuenta de algunos vándalos que chocaron con la policía.

Videos difundidos en redes sociales muestran los fuertes disturbios en el Zocalo que ha obligado a la Fuerza Pública a intervenir con gases lacrimógenos para dispersar la protesta; sin embargo, los jóvenes logran derribar las barreras que cuidan los alrededores del Palacio Nacional.

Esta marcha, convocada por los jóvenes, busca exigir seguridad al gobierno de Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el estado de Michoacán.

Varios de los asistentes a la marcha, que recorrió importantes avenidas del centro de la capital, portaban sombreros como el que hizo famoso a Manzo asesinado el 1 de noviembre y que ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

o

El viernes, la viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, deslindó al "Movimiento del Sombrero", fundado por el edil abatido, de la marcha de este sábado.

Sheinbaum cuestionó el jueves los llamados a esta movilización y dijo en su habitual rueda de prensa matutina que la convocatoria fue "inorgánica" y "pagada".

"Es un impulso, promovido incluso desde el extranjero, en contra del gobierno", añadió la mandataria.

Pancartas con mensajes como "Todos somos Carlos Manzo" fueron exhibidas a la par de la bandera pirata emblemática del manga japonés One Piece, que se ha convertido en un símbolo de protesta juvenil global.

