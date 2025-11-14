Confirman artistas colombianos protagonistas del espectáculo de medio tiempo en la próxima doble fecha FIFA de La Tricolor

Se confirmaron los artistas colombianos que estarán presentes en la próxima doble fecha FIFA de La Tricolor en los partidos que sirven como preparación para el Mundial de Fútbol de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia disputa este 15 y 18 de noviembre dos duelos contra Nueva Zelanda y contra Australia, respectivamente, luego de haber enfrentado en octubre a México, al que goleó 4 a 0, y a Canadá, en un duelo que terminó igualado sin goles.

Tras haber superado esa jornada de partidos amistosos, no solo la Federación Colombiana de Fútbol ha logrado un trabajo que varios han destacado, sino que tres artistas, quienes ya brillaron en dicha doble fecha, fueron elegidos para volverlo hacer ahora contra Nueva Zelanda y Australia.

Se trata de DJ Pope, Heider González y La Guru, quienes, durante el halftime show del partido Colombia vs. Canadá en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, desataron una ola de emoción y aplausos al ritmo de los sonidos tropicales, urbanos y parranderos que suelen representar la esencia del talento colombiano en el exterior.

Gracias al éxito y la gran acogida del público, los tres artistas han sido confirmados para presentarse en los próximos compromisos de la selección colombiana en Estados Unidos: este sábado en el Chase Stadium de Miami frente a Nueva Zelanda, y el 18 de noviembre en el Citi Field de Nueva York frente a Australia.

DJ POPE es un reconocido productor, DJ y empresario colombiano, fundador de la reconocida marca 574 y aliado DJ Oficial de JBalvin. Con más de dos décadas de trayectoria, varios consideran que ha sido pieza clave en la internacionalización del sonido urbano latino. Su propuesta se caracteriza por combinar innovación, identidad y energía.

Heider González, por su parte, es un cantante, trovador y compositor oriundo de Medellín, quien ha sido considerado en los últimos años según varias plataformas, como uno de los artistas parranderos y tropicales con mayor proyección internacional.

Entretanto, La Guru es también otra cantante y compositora quien ha figurado en la escena por una propuesta musical distinta enmarcada por una representación femenina, colombiana y latinoamericana al tiempo que fusiona el pop urbano con ritmos latinos.

La producción del espectáculo del medio tiempo, cabe resaltar, estará a cargo de Yennifer Córdoba, directora de Factory Agency, y Daniel González, director de 4G Solutions, quienes estarán encargados de para ofrecer un performance de alto nivel que combine música, tecnología y cultura, mientras los aficionados se entusiasman con una próxima y nueva participación en el Mundial.