NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Acuerdo

Estados Unidos venderá misiles a país de las Américas en un acuerdo de 2.700 millones de dólares

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Ensayos militares. (Foto de referencia - AFP)
Ensayos militares. (Foto de referencia - AFP)
El Departamento de Estado informó que las armas para ataques aéreos incluirán hasta 3.414 bombas BLU-111, que pesan 226 kg cada una.

Estados Unidos anunció el jueves que aprobó una venta de misiles por un valor de 2.680 millones de dólares a Canadá, donde el primer ministro, Mark Carney, está ampliando significativamente el gasto en defensa en medio de incertidumbres sobre las relaciones con Washington.

El Departamento de Estado informó que las armas para ataques aéreos incluirán hasta 3.414 bombas BLU-111, que pesan 226 kg cada una y pueden impactar formaciones de tropas, y hasta 3.108 bombas GBU-39, diseñadas para alcanzar objetivos estacionarios con precisión.

o

También incluye más de 5.000 kits JDAM para convertir bombas no guiadas en municiones guiadas.

La venta "mejorará la capacidad de defensa creíble de Canadá para disuadir la agresión en la región, garantizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y fortalecer la capacidad de Canadá para contribuir a la defensa continental compartida", dijo el Departamento de Estado en una notificación al Congreso.

Carney declaró en agosto que el país cumpliría este año con el objetivo de la OTAN de gastar el 2% del PIB en defensa, años antes de lo previsto.

El primer ministro canadiense señaló las crecientes incertidumbres sobre el papel de Estados Unidos, vecino de Canadá y garante de seguridad desde hace mucho tiempo bajo la OTAN, así como la posibilidad de agresión rusa en el Ártico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cuestionado repetidamente la sabiduría de la OTAN, al acusar a los aliados de depender excesivamente de Estados Unidos mientras no aportan lo suficiente.

o

Trump ha menospreciado a Canadá en varias ocasiones, especialmente antes de que Carney reemplazara a Justin Trudeau como primer ministro, y ha dicho que debería ser el estado número 51 de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Acuerdo

Misiles

Canadá

Estados Unidos

Militares

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU. - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Amazonas - Foto Canva
Amazonía

La Amazonía brasileña registra su menor nivel de deforestación en más de una década

Policía del régimen de Maduro Donald Trump - Fotos AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro intensifica su vigilancia en el segundo estado más pobre de Venezuela ante la contundente advertencia de Trump y los ataques en el Caribe y el Pacífico

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EE. UU. - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE. UU. llegará a República Dominicana este miércoles con agenda sobre lucha contra el narcotráfico con despliegue en el Caribe como telón de fondo

Amazonas - Foto Canva
Amazonía

La Amazonía brasileña registra su menor nivel de deforestación en más de una década

Policía del régimen de Maduro Donald Trump - Fotos AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro intensifica su vigilancia en el segundo estado más pobre de Venezuela ante la contundente advertencia de Trump y los ataques en el Caribe y el Pacífico

Diosdado Cabello junto a Nicolás Maduro, líderes del régimen venezolano - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿La designación del Cartel de los Soles como terrorista anticipa un ataque de Estados Unidos en Venezuela?

Jorge Rodríguez - AFP
Narcolancha

Jorge Rodríguez dice haberse reunido con familiares de lancheros asesinados en el Caribe pero resguarda su identidad por "amenazas"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“No se puede tratar a Venezuela como una democracia”: Experto sobre idea de Petro de un gobierno compartido en Venezuela

Colombia vs. Paraguay Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE/ Pasaporte - Foto de referencia Canva
Fútbol

Jugador de selección sudamericana que irá al Mundial dejó su pasaporte en un pantalón que terminó en la lavadora y se pierde fechas FIFA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre