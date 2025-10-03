NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Argentina

Lo que se sabe del atroz crimen contra tres mujeres en Argentina que fue transmitido por Instagram

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La entrevista de Tomás Mosciatti
El crimen que conmocionó al país estaría relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El brutal asesinato de tres jóvenes mujeres, transmitido en vivo por redes sociales, conmocionó a Argentina, y dejó al menos 12 detenidos y una investigación que apunta a un castigo mafioso ligado al narcotráfico, según autoridades.

Los cadáveres corresponden a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) y fueron encontrados en una vivienda del sur del conurbano bonaerense, tras cinco días desaparecidas.

Para hablar sobre este caso y el crimen organizado en Argentina, estuvo en ‘La Entrevista de Tomás Mosciatti’ Federico Fahsbender, periodista argentino de policiales en el medio Infobae, quien habla de las hipótesis que llevaron a este asesinato

“La principal hipótesis es que fueron asesinadas en un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, este es un crimen que atraviesa la región porque el fenómeno de narcotráfico en Argentina es un fenómeno que implica a todos”, comentó.

