Jueves, 20 de noviembre de 2025
Marcelo Bielsa habló sobre su continuidad con Uruguay - Foto: EFE
Selección de Uruguay

Marcelo Bielsa aclaró su situación con la selección de Uruguay luego de la goleada ante Estados Unidos

noviembre 20, 2025
Por: Natalya Baquero González
El estratega argentino al mando de la selección de Uruguay también se refirió a las declaraciones que dio hace algún tiempo el futbolista Luis Suárez.

El técnico Marcelo Bielsa, quien se encuentra al mando de los ‘charrúas', reunió este jueves a los medios de comunicación en una rueda de prensa en la cual entregó detalles sobre su permanencia en el combinado uruguayo.

o

El llamado se dio luego de la derrota 5-1 de Uruguay ante su similar de los Estados Unidos, en un juego amistoso de la fecha FIFA del mes de noviembre.

En medio de las especulaciones sobre su posible salida como entrenador de la selección, el estratega argentino dejó claro que mantuvo diálogos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y llegaron a la “conclusión de que el proyecto sigue exactamente como está, hasta el Mundial. Le traslado esa información”.

En cuanto a los comentarios de la prensa respecto a la goleada de Uruguay ante su similar de Estados Unidos, indicó: “Tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo”.

“Yo tengo contacto con los jugadores, no puedo guiarme por trascendidos. Lo que se difunde nunca es el bueno. Se perciben intereses”, fue la aclaración de Marcelo Bielsa sobre los rumores en los que se señalaba que los jugadores habían solicitado su salida a la dirigencia de AUF.

Pero esto no fue todo, el estratega también se refirió a las declaraciones que dio hace algún tiempo el futbolista uruguayo Luis Suárez, quien lo cuestionó en su momento.

o

Ante esto, Bielsa señaló que “yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio, pero sí la hablé en interno con el plantel. Evidentemente, que un episodio como ese, lo que pasó esa vez, no es lo que estamos acostumbrados”.

Asimismo, expreso que, si tiene que recordar a Suárez, no será por lo que dijo, "sino por lo que hizo en la Copa América. Nos ayudó a salir terceros”.

