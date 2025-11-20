Confirman el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026 y los venezolanos se lamentan: "Qué oportunidad perdimos"

Finalizadas las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 el pasado martes, se conocieron los cruces para la fase de repechaje en el que se otorgarán seis cupos para la Copa del Mundo. Cuatro para Europa y dos más entre Oceanía, África, Sudamérica y Centroamérica.

Este jueves, la FIFA confirmó el rival que tendrá la selección boliviana para jugarse la última carta con el objetivo de quedarse con un cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El repechaje será un pequeño torneo con fase semifinal y final. Bolivia se medirá a Surinam en la fase semifinal y, de ganar dicho encuentro, se medirá ante Irak, selección asiática que se encuentra sembrada en el último encuentro de acuerdo al ranking FIFA.

En la otra llave, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica y el ganador se medirá ante el Congo.

Los encuentros se disputarán en la fecha FIFA que se extiende del 23 al 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, México.

Como era de esperarse, los aficionados venezolanos lamentaron la oportunidad que dejaron pasar por no acceder al repechaje tras la goleada sufrida ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Qué oportunidad perdimos”; “Todos están por debajo de Venezuela en el ranking FIFA. Eso quería decir que la Vinotinto habría jugado solo la final por un cupo al mundial”; “Cada día duele más”; “Es la pecheada más grande de la historia del deporte venezolano”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

A su vez, la FIFA definió por sorteo los enfrentamientos de las selecciones europeas que se enfrentarán entre sí para disputarse cuatro cupos al Mundial.

Semifinales

Camino A

Italia contra Irlanda del Norte

Gales contra Bosnia-Herzegovina

Ruta B

Ucrania contra Suecia

Polonia contra Albania

Ruta C

Turquía contra Rumania

Eslovaquia contra Kosovo

Ruta D

Dinamarca contra Macedonia del Norte

República Checa contra República de Irland

Finales

Gales/Bosnia-Herzegovina contra Italia/Irlanda del Norte

Ucrania/Suecia contra Polonia/Albania

Eslovaquia/Kosovo contra Turquía/Rumania

República Checa/República de Irlanda contra Dinamarca/Macedonia del Norte