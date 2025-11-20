NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Mundial 2026

Confirman el rival de Bolivia en el repechaje al Mundial de 2026 y los venezolanos se lamentan: "Qué oportunidad perdimos"

noviembre 20, 2025
Por: Luis Cifuentes
Selección de Bolivia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
Selección de Bolivia y selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Fotos: EFE
La selección del Altiplano conoció su rival de cara a la ansiada clasificación al Mundial del próximo año.

Finalizadas las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 el pasado martes, se conocieron los cruces para la fase de repechaje en el que se otorgarán seis cupos para la Copa del Mundo. Cuatro para Europa y dos más entre Oceanía, África, Sudamérica y Centroamérica.

Este jueves, la FIFA confirmó el rival que tendrá la selección boliviana para jugarse la última carta con el objetivo de quedarse con un cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El repechaje será un pequeño torneo con fase semifinal y final. Bolivia se medirá a Surinam en la fase semifinal y, de ganar dicho encuentro, se medirá ante Irak, selección asiática que se encuentra sembrada en el último encuentro de acuerdo al ranking FIFA.

o

En la otra llave, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica y el ganador se medirá ante el Congo.

Los encuentros se disputarán en la fecha FIFA que se extiende del 23 al 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, México.

Como era de esperarse, los aficionados venezolanos lamentaron la oportunidad que dejaron pasar por no acceder al repechaje tras la goleada sufrida ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

o

“Qué oportunidad perdimos”; “Todos están por debajo de Venezuela en el ranking FIFA. Eso quería decir que la Vinotinto habría jugado solo la final por un cupo al mundial”; “Cada día duele más”; “Es la pecheada más grande de la historia del deporte venezolano”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

A su vez, la FIFA definió por sorteo los enfrentamientos de las selecciones europeas que se enfrentarán entre sí para disputarse cuatro cupos al Mundial.

Semifinales

Camino A

Italia contra Irlanda del Norte

Gales contra Bosnia-Herzegovina

Ruta B

Ucrania contra Suecia

Polonia contra Albania

Ruta C

Turquía contra Rumania

Eslovaquia contra Kosovo

Ruta D

Dinamarca contra Macedonia del Norte

República Checa contra República de Irland

Finales

Gales/Bosnia-Herzegovina contra Italia/Irlanda del Norte

Ucrania/Suecia contra Polonia/Albania

Eslovaquia/Kosovo contra Turquía/Rumania

República Checa/República de Irlanda contra Dinamarca/Macedonia del Norte

Temas relacionados:

Mundial 2026

Repechaje al Mundial

Fútbol

Selección de Bolivia

FIFA

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Eliminatorias Sudamericanas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Más de Deportes

Ver más
Arquero del Inter de Milán, Josep Martínez | Foto: AFP
Inter de Milán

Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Fútbol colombiano

¡No va más! Técnico venezolano puso punto final a su vínculo con equipo colombiano, tras varios incumplimientos

Ryan Castro compartió con la selección Colombia - Fotos: EFE
Selección Colombia

Ryan Castro sigue mostrando su cercanía con la selección Colombia: el cantante hizo presencia en el entrenamiento del equipo de Néstor Lorenzo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Las coordenadas ya están puestas en los misiles": Antonio De la Cruz sobre versiones de nuevas operaciones en despliegue de EE. UU. en el Caribe

Las devastadoras imágenes que deja tornado en ciudad de Brasil - Foto AFP
Brasil

Las devastadoras imágenes que deja el paso del tornado en ciudad de Brasil

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Cédula de identidad en Venezuela
Nacionalidad

Legislación venezolana contradice a Maduro: El derecho a la nacionalidad es inderogable

Christian Nodal se borró otro tatuaje de Belinda
Latin Grammy

Fanáticos revelan supuesto desplante de Nodal a Ángela Aguilar que nunca tuvo con Cazzu ni Belinda

Arquero del Inter de Milán, Josep Martínez | Foto: AFP
Inter de Milán

Arquero español del Inter de Milán atropelló a un anciano en silla de ruedas que murió instantáneamente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre