NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Brasil

Piloto murió tras estrellarse contra una rampa en plena función acrobática del Hot Wheels Epic Show en Brasil

noviembre 25, 2025
Por: Diana Pérez
Motociclista acrobático | Foto referencia: EFE
El Ministerio Público de Trabajo de Santa Catarina señaló que está siguiendo el caso y que pedirá informes adicionales sobre los protocolos de seguridad del show.

La comunidad del motociclismo acrobático se encuentra de luto luego de que uno de sus pilotos falleciera durante una función del Hot Wheels Epic Show en Brasil.

Durante una función del Hot Wheels Epic Show en el parque Beto Carrero World, en Penha, en el estado de Santa Catarina en Brasil, el reconocido piloto Lurrique Ferrari falleció tras sufrir un grave accidente.

El accidente ocurrió el fin de semana, cuando Ferrari se encontraba ejecutando una maniobra en medio de la función.

En ese momento, el piloto terminó perdiendo el control de su moto y se golpeó la cabeza de manera violenta contra una de las rampas que estaban en el circuito.

Pese a que Ferrari recibió atención médica de inmediato y fue trasladado de urgencia al hospital, los esfuerzos fueron en vano porque el equipo médico no pudo revertir su trauma craneoencefálico.

El accidente del corredor acrobático fue presenciado por familias y generó una gran conmoción entre todos los presentes.

Ante el accidente y la muerte de Ferrari, el parque Beto Carrero World emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido.

“En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo”, empezó el parque.

En el escrito también se destacó que: “Lurrique era admirado por su talento, dedicación y pasión por su trabajo, y lo extrañaremos profundamente”.

La compañía hizo énfasis en que está dándole apoyo integral a la familia y allegados del piloto, de 36 años.

Miembros de su equipo comentaron que Ferrari era “un piloto dedicado, preciso y comprometido, con una rutina diaria de entrenamiento dentro del propio parque”.

Por su parte, el Ministerio Público de Trabajo de Santa Catarina señaló que está siguiendo el caso y que pedirá informes adicionales sobre los protocolos de seguridad del show.

Brasil

Motociclismo

Motociclista

