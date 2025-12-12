Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Ya es de conocimiento público, con evidencia de primera mano, que EE. UU. ayudó a María Corina Machado para salir de Venezuela y así cumplir con su compromiso en Oslo de ser reconocida con el premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, al parecer, el madurismo se encuentra 'sangrando por la herida', debido a que varios integrantes de la dictadura venezolana no dan crédito a que su mayor rival en la política interna de la nación caribeña haya conseguido tan prestigioso galardón.

Por ejemplo, Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, de la dictadura, volvió a arremeter contra la líder de la democracia en Venezuela.

Mediante su programa de televisión, con la sonrisa irónica que lo caracteriza, Cabello intentó minimizar la misión especial de EE.UU. que logró dar con Machado, brindándole protección hasta Noruega.

En ese sentido, el número dos del chavismo, acusado por la unión americana de ser uno de los cabecillas del Cartel de los Soles, dijo: “Nosotros la pusimos en Europa” (a María Corina Machado).

Cabello, usando el mismo formato de burla leyendo supuestas cartas de "patriotas cooperantes" habló de la supuesta versión del chavismo sobre la salida de Machado.

"Todo ese misterio para que la gente preguntara dónde está, la dejaron salir (...) Fue un ejercicio de mercadeo político con el fin de monopolizar la atención mediática", pronunció.

Insistió además: “Fue ella misma la que dijo que nunca se iba del país... El espectáculo viene con todo, las narrativas heroicas y anécdotas infladas".

Lo cierto es que el pasado jueves en horas de la noche se dieron a conocer detalles de la misión ‘Dinamita Dorada’ que logró sacar a María Corina Machado de Venezuela a salvo.

Grey Bull Rescue, organización sin fines de lucro, liderada por veteranos de operaciones especiales de EE. UU., indicó en un comunicado cómo fue la operación en la que se pudo evacuar de Venezuela a la premio Nobel de Paz pese a las amenazas del régimen.

“Gray Bull Rescue ha completado con éxito su misión número 800, una operación denominada ‘GOLDEN DYNAMITE’, la extracción de la laureada Premio Nobel, María Corina Machado”, se lee en una amplia circular de la mencionada agrupación.

Que Machado haya llegado a Oslo, Noruega, como parte de su agenda para recibir dicho reconocimiento internacional, representa, según analistas políticos, un duro golpe a la dictadura de Maduro, Cabello y compañía.