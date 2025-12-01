NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
LVBP

Tabla de posiciones de la LVBP: Tigres vuelve a la cima, Magallanes respira y Caracas pende de un hilo

diciembre 1, 2025
Por: Nucho Martínez
Partido de béisbol / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: Pexles / X
Partido de béisbol / Logos de equipos de la LVBP - Fotos: Pexles / X
'Los eternos rivales' siguen al fondo de la plancha, pero con una corta diferencia entre los equipos.

La tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) sigue muy apretada. De momento, los Tigres de Aragua, bajo las órdenes de Oswaldo Guillén, han vuelto a la cima.

o

En contraste, los ‘eternos rivales’, Magallanes y Caracas, completan la plancha, con saldos que tienen a estas franquicias ‘pendiendo de un hilo’.

Aunque todavía quedan varios partidos para culminar la ronda regular, el juego de ‘la nave turca y el conjunto ‘melenudo’ no ha sido el esperado.

En ese sentido, la ronda regular, hasta ahora, deja buenas sensaciones de competitividad entre las franquicias, sin embargo, dos de los equipos más laureados se encuentran en el ‘sótano’.

1-Tigres de Aragua

2- Águilas del Zulia (0.5 de diferencia).

3-Bravos de Margarita (0.5)

4-Caribes de Anzoátegui (1).

5--Tiburones de La Guaira (1.5).

6-Cardenales de Lara (2.5).

7-Navegantes del Magallanes (2.5).

8-Leones del Caracas (3.5).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

o

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

o

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Temas relacionados:

LVBP

Béisbol

TIgres de Aragua

Navegantes del Magallanes

Leones del Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Deportes

Ver más
Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
Selección Colombia

Las sanciones que la FIFA le impondría a la selección Colombia por su pelea con Francia en el Mundial Sub-17

Ciclista colombiano Fernando Gaviria - Foto: AFP
Ciclismo

Ciclista colombiano Fernando Gaviria condenado a dos meses de prisión condicional por conducir en estado de embriaguez

Las grandes ausencias en la Tricolor para la doble fecha de noviembre - Foto: AFP
Selección Colombia

Estos son los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Seleccion Colombia Sub-17 | Foto: EFE
Selección Colombia

Las sanciones que la FIFA le impondría a la selección Colombia por su pelea con Francia en el Mundial Sub-17

Ciclista colombiano Fernando Gaviria - Foto: AFP
Ciclismo

Ciclista colombiano Fernando Gaviria condenado a dos meses de prisión condicional por conducir en estado de embriaguez

Motín armado en la cárcel de Machala | Foto: AFP
Crisis carcelaria

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Las grandes ausencias en la Tricolor para la doble fecha de noviembre - Foto: AFP
Selección Colombia

Estos son los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre

Espacio | Foto Canva
Asteroide

Así será la misión que perseguirá al asteroide Apophis, el llamado “Dios del Caos”

Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Donald Trump comparten imágenes pasándose un balón de cabecita y jugando fútbol alrededor del escritorio de la Oficina Oval

Aurora Silva, esposa del politico venezolano Freddy Superlano - Foto: EFE
Presos políticos

Juez ejecuta audiencia contra siete opositores venezolanos por videollamada y sin abogados privados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre