Los cerezos florecen antes de lo previsto y pintan de rosa la primavera en Tokio

El auge de los llamados “sakura” fue confirmado por la Agencia Meteorológica de Japón, que registró el avance de la floración tras contabilizar decenas de flores abiertas en árboles de referencia como los del Santuario Yasukuni.

Este año, el inicio de la temporada se adelantó cinco días frente a 2025, una tendencia que refuerza los cambios en los patrones climáticos. Históricamente, la floración en la capital japonesa comenzaba en promedio el 24 de marzo, según registros entre 1991 y 2020.

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Las calles, parques y templos de Tokio se han llenado de tonos blancos y rosados, atrayendo tanto a residentes como a turistas que participan en el tradicional “hanami”, la práctica de contemplar las flores.

Uno de los puntos más concurridos es el Parque Ueno, donde familias y visitantes se reúnen para disfrutar del paisaje en su máximo esplendor durante esta breve temporada.

La floración también alcanzó su punto máximo en Kioto, especialmente en sitios históricos como el Castillo de Nijo, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, donde los cerezos enmarcan templos y santuarios.

Más allá de su belleza, los sakura tienen un profundo significado cultural en Japón: simbolizan tanto la renovación como la fugacidad de la vida, ya que su floración dura apenas una semana antes de que los pétalos comiencen a caer, coincidiendo además con el inicio del año escolar y fiscal en el país.